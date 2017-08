Zo kunnen aanslagen met auto’s deels voorkomen worden

Plottwist: deze ellende voorkom je nooit 100%.

Opnieuw werd er bij een aanslag gebruik gemaakt van een voertuig om dood er verderf te zaaien. Eerder was het al raak in Charlottesville, Londen, Stockholm, Parijs, Nice. Heck, zelfs Apeldoorn werd op Koninginnedag in 2009 opgeschrikt door een gek met een auto.

Inlichtingendiensten proberen deze idioten preventief op te sporen. Dit lukt niet altijd, met acties als in Barcelona tot gevolg. Autofabrikanten kunnen echter ook helpen. Op de korte termijn zal dit geen groot effect hebben, aangezien terroristen en ander gespuis een oudere auto of truck kunnen gebruiken. Op de lange termijn kunnen er wel resultaten worden geboekt.

Emil Bolongaita van de Carnegie Mellon University Australia werkt met collega’s aan technologie voor autofabrikanten. Hij spreekt erover in een publicatie van het Australische Herald Sun. Professor Bolongaita en zijn team hebben techniek ontwikkeld dat werkt door middel van kunstmatige intelligentie. In gewoon Nederlands: een voertuig kan door middel van software slim worden gemaakt. De auto of truck moet doorhebben dat er iets niet in de haak is. Vervolgens kan het voertuig ingrijpen door zichzelf uit te schakelen. Door middel van sensoren kunnen bijvoorbeeld objecten of personen worden gedetecteerd. De technologie zou een gamechanger zijn.

Deze vorm van kunstmatige intelligentie kan worden doorgegeven aan autofabrikanten. De fabrikanten kunnen de techniek vervolgens in de software verwerken. Het toepassen van deze technologie is minder ver weg dan je in eerste instantie zou denken. De zelfrijdende auto komt eraan en productieauto’s als de Tesla Model S, Model X en de Mercedes E-klasse zitten al bomvol slimme software. Het lijkt dus vooral een kwestie van tijd. Tot die tijd kunnen trekpleisters worden afgezet met onder andere betonblokken, maar zeg nu zelf. Daar wordt het straatbeeld ook niet bepaald mooier op.