In ieder geval voor de komende week…

Ja dat was even schrikken. Na het stopzetten van de busjesfabriek van Volkswagen, moest ook de productielijn van de Volkswagen Golf op pauze. Niet omdat niemand nog een Volkswagen Golf wil, nee dat zit wel snor, maar omdat er geen chips meer beschikbaar waren.

Komt vaker voor hoor, wie herinnert zich nog de Covid periode toen er ook een groot tekort aan chips en andere onderdelen was? Maar ja de productie van de Golf stilzetten is wel een beslissing hoor.

Goed nieuws: er zijn weer chips

Gelukkig weet Reuters te melden dat er voor aankomende werkweek voldoende chips op voorraad zijn om de productie van de Golf te continueren. Al is het nog onduidelijk hoe de vlag er na volgende week bij hangt.

Merken als Volkswagen en Mercedes zijn naarstig op zoek naar andere leveranciers van halfgeleiders. Het gaat in dit geval om de chips van chipfabrikant Nexpedia. Daar is momenteel een Nederlandse demissionaire minister de baas geworden omdat het Chinese hoofdkantoor teveel aan het sjoemelen geslagen is. Tenminste, dat is de korte samenvatting.

Iedereen is boos op Nederland

Kortom de hele Europese auto-industrie is boos op de Nederlandse regering, maar dat geeft niks, die zijn na volgende week woensdag toch driedubbel demissionair dus die zal het aan de gevoeglijke bips oxideren.

Nou ja, wij dachten dat de fabrikanten na de ellende van 2021 hun lesje wel zouden hebben geleerd, maar kennelijk is een alternatief vinden voor Chinese aanvoer nog niet zo simpel. Maar er worden volgende week in ieder geval Golfjes gebouwd!