Rijlessen kunnen een stuk goedkoper volgens deze IVA afgestudeerden. Zonder dat het de rijscholen inkomsten kost.

De kosten voor rijlessen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Inflatie, gestegen lonen, gestegen brandstofprijzen, zo’n lesauto aanschaffen is ook prijzig, dus de prijs van je rijbewijs is flink omhoog gegaan de afgelopen jaren.

Dat was IVA-studenten Laurens van Herwijnen en Sven Brochard ook opgevallen. Daarom komen deze twee met een digitale opwaardering van de rijschoolbranche. Ze noemen het Virtual Lane en het is ontstaan in één van de Start up garages van de IVA Business School waar studenten hun eigen bedrijf op kunnen zetten en af kunnen studeren in dat eigen bedrijf.

Eerste tien rijlessen

Het gaat hier niet om de volledige rijopleiding, maar om de eerste tien rijlessen. Die zouden virtueel gevolgd kunnen worden. Met behulp van een VR-bril, haptische feedback, eye-tracking en een AI-coach.

Ze starten deze maand met een pilot bij verschillende rijscholen waarbij zo’n 1.000 leerlingen deel gaan nemen. Zo gaat het duo data verzamelen over onder meer leer efficiëntie, gebruiksgemak en de acceptatie door rijscholen.

Op zich is een simulator niet nieuw, maar er zijn wel steeds meer pro’s te bedenken. Er is geen brandstofgebruik tijdens het rijden, geen CO2 uitstoot, er is geen instructeur nodig en meerdere leerlingen kunnen tegelijk worden geholpen.

Rijlessen goedkoper!

Niet onbelangrijk zijn ook de kosten. Die eerste tien rijlessen zouden een stuk goedkoper kunnen met de simulator. Het doel van het duo is de lesprijs omlaag krijgen naar een prijs van 25 euro. Dat is toch wel de moeite als je bedenkt dat een uurtje lessen op de weg nu al gauw 65 euro kost.

Na de testrondes deze zomer hopen beide pas afgestudeerde studenten eind 2025 of begin 2026 een verkoopbare versie klaar te hebben en kunnen de eerste leerlingen (en rijschoolhouders) geld gaan besparen op hun rijlessen. We gaan het zien!