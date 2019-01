Zo maakt Lamborghini de Urus nóg ruiger

Laten we eerlijk zijn: het is eigenlijk verplichte kost.

De crossovers en power-SUV’s hebben het zwaar tegenwoordig. Niet zozeer in de verkoopstatistieken, integendeel. Daar doen ze het heel erg goed. Nee, in de comment-sectie hebben sommige crossovers het heel erg lastig om de handen op elkaar te krijgen. Met name bij de SUV’s van sportwagenmerken wordt er geregeld schande gesproken. Dat een fabrikant van supercars zulke gedrochten durft te produceren.

De Lamborghini Urus lijkt voorlopig op pole te staan qua haters. Deze Audi Q8 kloon heeft niets met het legendarische Lamorghini van vroeger te maken. Maar Lamborghini was toch juist een van de eerste met een terreinauto? Jazeker, met de LM002 was Lamborghini juist een voorloper op de huidige trend. Natuurlijk, die LM002 was ook geen supercar, maar wist tenminste in het terrein wat klaar te spelen. Zo’n Urus met 23″ straatbanden (of 24″…) is bij voorbaat kansloos op onverhard.

Daarom heeft Lamborghini een optie om de Urus meer, eh, mudcred mee te geven. De optie heet, heel inspiratieloos, ‘Off-Road Package’ en heeft enkele modificatie waardoor de Urus beter uit de voeten kan in de blubber. De bumpers zijn voorszien van RVS-platen. Verder krijg je dakrails om al je off-road uitrusting mee te kunnen nemen. Aan de onder kant krijg je andermaal stalen beplating om het onderstel te kunnen beschermen. De rijhoogte is nu ook aangepast: deze bedraagt nu 24,8 centimeter. Daarmee is ook de hellingshoek groter. Aan de voorkant bedraagt deze 27,9 graden (standaard 20,3 graden) en aan de achterkant 28,3 graden (in plaats van 26,8 graden).

Tevens zijn er een paar rijmodi toegevoegd: ‘Terra’ en ‘Sabbia’. Sabbia is specifiek voor zand en gravel en Terra voor het aller ruigste terrein. Dan de banden. Ditmaal relatief kleine 21″ velgen met AllSeason banden. Uiteraard is het goed mogelijk dat je Urus zo veel sneller vies wordt, daarom krijg je bij het Off-Road package ook een ‘Washing Package’. Hoe dat werkt, kun je zien in onderstaande video.