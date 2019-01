Lamborghini heeft gestoord goed jaar achter de rug

Lekker bezig, Stef!

Het moge duidelijk zijn dat een supercarfabrikant tegenwoordig meer in zijn arsenaal moet hebben om écht succesvol te zijn. Lamborghini begrijpt als geen ander hoe het zoiets voor elkaar moet krijgen. Mede dankzij de Volkswagen Group en zijn charismatische leider (Stefano Domenicali, ex-teambaas van Ferrari’s Formule 1-team) is het Lamborghini in enkele jaren tijd gelukt een uitzonderlijk commercieel succes te worden.

In 2018 heeft Lamborghini zijn waarde meer dan bewezen op het wereldtoneel, door de afzet met ruim 50 procent te laten stijgen. Hiermee groeit de Italiaanse sportwagenboer voor het achtste jaar op rij. Hieronder presenteren we de prestaties van het merk over het afgelopen jaar in hapklare brokken.

Groei is het kernwoord

Zoals gezegd heeft Lamborghini in 2018 goede zaken gedaan. Om precies te zijn stegen de wereldwijde autoverkopen met 51 procent. De 157 dealers verdeeld over 50 landen brachten liefst 5.750 aan de man, tegenover slechts 3.815 stuks een jaar eerder. De groei naar bijna 6.000 auto’s betekent dat Lamborghini zijn afzet in acht jaar tijd heeft verviervoudigd. Aan het begin van het decennium verkocht het nog 1.302 sportauto’s. Grappig detail: ook op social media wist deed Lamborghini het niet onaardig. Op Instagram heeft het inmiddels 32 miljoen volgers.

Lamborghini is van alle markten thuis

Letterlijk als figuurlijk, maar daarover later meer. Het maakt niet uit om welk werelddeel het gaat, als er rijke mensen zijn, zullen de Italianen er auto’s verkopen. Met name in EMEA (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) liep het storm. In totaal gingen hier 2.497 bolides over de toonbank. Deze regio was tevens de hardste stijger met 69 procent. De beide Amerika’s volgen met 1.952 stuks (+46 procent) en daarachter vinden we Azië en Oceanië, waar 1.301 Lamborghini’s (+30 procent) naartoe gingen.



Credit: @mvdd op Autojunk.

“America loves Lamborghini“

Hoewel EMEA er als groep vandoor gaat met de meeste verkopen, is de situatie bij de landen totaal anders. Sterker: in de top drie vinden we één vertegenwoordiger van ieder van de drie regio’s. De Verenigde Staten staat met een totaal van 1.595 nieuwe Lamborghini’s fier bovenaan. Op gepaste avond vinden we het Verenigd Koninkrijk met 636 nieuwe exemplaren, op de derde positie staat Japan met 559 stuks. Duitsland (463), China (342), Canada (316) en Italië (295) volgen daarna. In BPM-paradijs Nederland valt het uiteraard reuze mee. Volgens BOVAG werden er in 2018 slechts 19 nieuwe Lamborghini’s op kenteken gezet. Aan de andere kant, dat is wel 11 meer dan in 2017.

De Urus is een absolute kaskraker!

De gloednieuwe Lamborghini Urus (rijtest), die pas sinds juli 2018 op de markt is, heeft weinig last gehad van deze achterstand. In ongeveer een half jaar tijd werden er precies 1.761 exemplaren verkocht. Missie: geslaagd. De Lamborghini Huracan staat echter bovenaan. Lamborghini’s kleinste sportauto ging vorig jaar 2.780 keer over de toonbank – ruim 100 keer meer dan een jaar eerder. De Italianen verkochten de Aventador 1.209 keer.