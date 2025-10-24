Dit is je laatste kans op deze nieuwe middenmotor lolmachine!

Het einde van een tijdperk?

Zou de autoleek enig idee hebben wat Caterham is? Of Marussia misschien? De twee sportautomerken dachten met een F1-team genoeg naamsbekendheid te vergaren om de verkoop een boost te geven. Race on sunday, sell on monday, noemen ze dat in de racerij. Het liep heel anders met de twee merken.

De vraag is: is zo’n zelfde lot weggelegd voor Alpine? Het merk heeft een lange winterslaap gehouden, maar werd door Renault nieuw leven ingeblazen. Er kwam een moderne versie van het oude hoofdmodel, de A110. Het was een lastige klus om concurrentie te bieden aan de Porsche 718, maar het Franse merk wist er een leuk sturende auto voor een acceptabele prijs tegenover te zetten. Niet voor niets veroverde de A110 de Autoblog Auto van het Jaar award in 2018.

Van het succes van de A110 plukt Alpine – tegenwoordig beter bekend van het Renault F1-team – nog steeds de vruchten. Inmiddels is er een model bij gekomen – de elektrische A290 – en staat de sportieve gezinscrossover in de vorm van de A390 te wachten op zijn lancering.

Einde van de A110 op benzine?

24 oktober 2025 gaat echter de geschiedenis in als een donkere dag voor Alpine. Het merk maakt bekend dat de laatste exemplaren van de huidige A110 in productie gaan. Wie zelf nog een A110 wil samenstellen moet vlug zijn.

De officiële berichtgeving wijst op het einde van de benzine-A110. Alpine heeft meerdere malen laten vallen dat de volgende sportauto volledig elektrisch is, net als de rest van het Alpine-aanbod. Maar ook in Dieppe zien ze dat sportieve EV’s nog niet massaal worden afgenomen. Daarom zou Alpine overwegen om van de volgende A110 een hybride te maken. Deze gedachte wordt nog niet bevestigd.

Alpine bouwt nog maar 1.800 exemplaren in de Jean Rédélé-fabriek in Dieppe. De planning is om 1.750 gewone A110’s te bouwen en nog maar vijftig stuks van de A110 R 70. Halverwege 2026 zou de laatste sportauto, de fabriek moeten verlaten. Zodra die auto’s zijn verkocht zijn er bijna 30.000 moderne A110’s verkocht tussen 2017 en 2026.

Laatste uitvoeringen

Uit de 1.750 laatste ‘gewone’ A110’s kun je kiezen uit twee uitvoeringen: de instapper en de GTS. Bij de basis-A110 krijg je 252 pk, 18-inch zwarte wielen, antraciet Brembo-remklauwen en microvezel bekleding naast Sabelt-kuipstoeltjes.

De GTS is de allrounder in het gamma. Het vermogen groeit naar 300 pk. Ook fijn: deze uitvoering hetzelfde sportievere onderstel als de A110 S. Optioneel plakt Alpine er een aerodynamica-setje van de A110 R op. Het interieur is gevuld met grijs leer en koolstofvezel.

De absolute laatste topper is dus de A110 R 70. De gelimiteerde versie is de allersportiefste versie ooit en viert het 70-jarig bestaan van het merk. Koolstofvezel voert de boventoon aan zowel de binnen- als de buitenkant. Het vermogen uit de bekende 1,8-liter viercilinder blijft 300 pk.

Prijzen van de laatste A110’s

Uit de Nederlandse configurator leren we dat je ook nog een R 70 Rouge en R 70 Blanc kunt bestellen. Die twee versies zijn net zo duur als een R 70 waarbij je wel zelf de kleur kunt kiezen: € 139.790. De veelzijdige GTS begint bij € 94.990 en de instapversie kost tenminste € 77.990. Met een slag om de arm zou dit dus je laatste kans kunnen zijn op een A110 met benzinemotor. Waarschijnlijker is het de laatste A110 met enkel een verbrandingsmotor. Kopen dus!

Foto: Alpine A110 S met Aerokit (rijtest)