Slaapverwekkend, maar ja wel autonieuws!

Mitsubishi verwent ons op vrijdagmiddag niet met één nieuwe auto, maar twee! Nu allebei op Nederlandse platen!

We krijgen in de reacties nog wel eens de opmerking dat jullie meer écht autonieuws willen lezen op Autoblog. Niet weer over de rechtschapen vaderlandslievende XR demonstraties, niet nog een rant van collega @jaapiyo, geen “blijf weg van…” verhalen… U vraagt wij draaien! Hier gaat ie dan hoor: twee spiksplinternieuwe Renaults bij de Mitsubishi dealer!

We weten al even dat ze er aan komen, maar nu is dan toch echt zover! De Mitsubishi Scénic E-Tech Eclipse Cross en de Mitsubishi Symbioz Grandis zijn gearriveerd op Nederlands kenteken. Woohoo!

Nu aan de dealers de schone taak om er een hele zwik van te verkopen. Dat zal nog een aardige uitdaging worden aangezien de auto’s eigenlijk omgekatte Renaults zijn. Geen punt als je ze voor een koopje ophaalt bij de Mitsubishi dealer in plaats van bij de showroom van Renault, maar dat is nou net niet het geval…

Mitsubishi Eclipse Cross EV

De eerste dan. Toch wel een belangrijke auto voor het Japanse merk in Europa. Het is namelijk de eerste volledig elektrische auto in het aanbod. Nou roepen jullie meteen NIET WAAR! Er was een Mitsubishi i-MiEV! Ja dat klopt, maar die negeert het merk vakkundig in het persbericht door toe te voegen dat dit de eerste elektrische auto van het merk is van de moderne generatie… ja ja.

Nou waar die eerste “pre-moderne EV” een samenwerking was met Citroën en Peugeot, is hier een Mitsubishi logo geplakt op een Renault Espace E-Tech. Zelf prijzen ze aan dat de auto speciaal voor de Europese markt ontwikkeld is (logisch: Renault) en dat helpt als je als merk wil groeien in Europa.

Nou wat nemen de Japanners dan over van de Scénic? In ieder geval niet de vanafprijs. De Renault Scénic E-Tech heeft een vanafprijs van 39.490 euro, de Eclipse Cross is minimaal 6.200 euro duurder en kost je minstens 45.690 euro. Moet je wel heel graag in een Japans merk willen rijden…

Nou krijg je bij Mitsubishi wel standaard de grotere 87 kWh batterij en 220 pk. De instapper van de Scénic heeft 170 pk en een 60 kWh accu. Vergelijk je de specs dan is het verschil slechts een paar honderd euro, maar nog altijd in het voordeel van de Renault. Waarom je dan toch voor het Japanse logo moet gaan? Wie zal het zeggen.

Mitsubishi Grandis

Dan de Renault Symbioz in Mitsubishi jas. Hier is het verschil tussen beide auto’s zo mogelijk nog kleiner. Beide auto’s hebben exact dezelfde aandrijflijn, namelijk een 1.8 benzinemotor, gekoppeld aan twee elektromotoren die samen goed zijn voor een duizelingwekkend systeemvermogen van 160 pk. Full Hybrids dus.

De Renault variant is er vanaf 35.440 euro. De Mitsubishi Grandis configurator is inmiddels ook live en daar vinden we een vanafprijs van 34.990 euro! Dan ben je dus gewoon goedkoper uit bij de Japanner én die geeft je dan ook nog eens stoelverwarming extra ten opzichte van de Franse tweelingbroer. Tel uit je winst!

Overigens biedt Mitsubishi ook tot 8 jaar fabrieksgarantie (met een maximum van 160 duizend kilometer). Bij Renault krijg je slechts 2 jaar fabrieksgarantie, maar daar is het aantal kilometer binnen die twee jaren onbeperkt.

Zo! Een ouderwets potje autonieuws! Nu kun je lekker het weekeinde in met de neiwue Mitsubishi Grandis én de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross. Opladen voor volgende week als de verkiezingen zijn. Komen er vast tot die tijd nog allemaal proefbalonnetjes voorbij, maar vrees niet, we doen ook echt nog gewoon autonieuws hoor!

En voor de automerken? Hebben jullie ook slaapverwekkend autonieuws? Doe dan als Mitsubishi en neem die grijze en witte auto’s op Nederlands kenteken mee naar een toplocatie voor mooie foto’s! Dan maken we er wellicht alsnog een artikeltje van!