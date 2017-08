“Europa geeft Duitse fabrikanten miljardenboete”

Gaat de Europese Commissie dan echt klapjes uitdelen aan de (zowat heilige) Duitse auto-industrie?

Onlangs werd bekend dat Audi, BMW, Daimler (Mercedes), Porsche en Volkswagen worden verdacht van kartelvorming. De fabrikanten zouden geheime afspraken met elkaar hebben gemaakt over kosten, technieken en strategische beslissingen.

De Europese Commissie pakt concurrentievervalsing keihard aan, maar de vraag was hoe in dit geval zou worden opgetreden. De Duitse auto-industrie heeft immers een flinke vinger in de Brusselse pap en we zijn dan ook erg benieuwd of er daadwerkelijk een megaboete gaat komen.

Volgens Eurocommissaris G√ľnther Oettinger hoeven we ons daarover geen zorgen te maken. In de afgelopen tien jaar werden meerdere kartels in de auto-industrie gestraft met boetes van rond de 10 miljard euro. Waarschijnlijk krijgen de merken waar het nu om gaat ook een dergelijke straf om de oren.

Wel moet eerst worden onderzocht of de kartelvorming daadwerkelijk heeft geleid tot hogere prijzen voor de consument of benadeling van toeleveranciers. (via: Bild)