Zo scoor jij een goedkope autoverzekering

Goedkope autoverzekering afsluiten?

Je hebt net een auto gekocht, je bent op zoek naar een (tweedehands) auto of je overweegt de zoektocht te starten. Nadat je dan een keuze hebt gemaakt en helemaal tevreden bent met de prijs en belangrijke zaken als de staat van de aangeschafte auto is er nog iets heel belangrijk. Namelijk een goedkope autoverzekering afsluiten. Op zoek naar een verzekeraar waar je van op aan kunt en waar je niet te maken hebt met een veel te dure premie of onduidelijke voorwaarden.

Wat dat betreft is bijvoorbeeld Allsecur een aantrekkelijke verzekeraar om te overwegen. Deze aanbieder van autoverzekeringen heeft niet alleen een interessante premie, ook kun je bij deze organisatie gebruik maken van tal van extra’s. Afhankelijk van wat voor soort auto je gaat rijden geven experts je advies of een WA, Beperkt Casco of een All Risk autoverzekering bij de auto hoort. Meestal adviseert men All Risk voor auto’s jonger dan zes jaar, Beperkt Casco voor auto’s van 6 tot 10 jaar oud en WA voor auto’s ouder dan 10 jaar. Het maakt in dit geval niet uit welke type autoverzekering je van plan bent af te gaan sluiten. Hier krijg je altijd een goedkope premie. Eentje die bij jouw situatie past.

Via de website kun je al binnen drie minuten een goedkope autoverzekering afsluiten. Ook als je reeds een autoverzekering hebt en online gaat vergelijken zal het opvallen dat deze verzekeraar vaak als goedkoopste uit de bus komt. Overstappen is geen issue, deze taak neemt de organisatie jou uit handen. Tevens kun je voor aanvullende dekkingen zoals pechhulp, een inzittendenverzekering en een rechtsbijstandsverzekering bij deze verzekeraar terecht.

Ze hanteren een aantal (extra) gratis services die soms handig van pas kunnen komen. Denk aan het feit dat deze verzekeraar geen kleine lettertjes-strategie hanteert. De autoverzekering kan maandelijks opgezegd worden. Ook regelt deze verzekeraar vervangend vervoer bij een schade. Tel daarbij op dat het eigen risico standaard op 0 euro ligt.

De prijs van een autoverzekering heeft te maken met een aantal factoren. Een verzekeraar kijkt onder meer naar je leeftijd, locatie, schadevrije jaren en het type auto. Een persoon woonachtig in een stad zal doorgaans meer betalen in vergelijking met iemand die in een dorp woont. Ook zal een sportwagen duurder zijn om te verzekeren dan een kleine boodschappenauto. Mocht je echt op zoek zijn naar de goedkoopste autoverzekering dan is het ook belangrijk om deze punten in gedachte te houden.

Mocht je er niet uitkomen, dan staat Allsecur voor je klaar. Deze verzekeringsmaatschappij is te bereiken per telefoon, via online chat of via WhatsApp.