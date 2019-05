Alles moet wit bij deze Arnhemse villa voor 1,5 miljoen

Dus ook de auto.

Zou wit de favoriete kleur zijn van de eigenaren van deze villa? Het zou heel goed kunnen. In Arnhem staat deze woning te koop voor een vraagprijs van 1,5 miljoen euro. Voor die ekkermannen scoor je een villa met een binnenzwembad, een ruime tuin en het allerbelangrijkste: een puike garage.

Het huis komt met een inpandige garage die tevens van binnenuit bereikbaar is. Volgens de advertentie op Funda kun je er vier auto’s kwijt en andere spullen zoals fietsen. De makelaar heeft niet zo zijn best gedaan om de garage uitbundig in beeld te brengen. Op het plaatje zien we een klassieke MG (uiteraard wit) staan en daar kan eventueel nog een voertuig naast. Als we de advertentie mogen geloven kunnen in die ruimte nog twee auto’s geparkeerd kunnen worden.

Achter de inpandige garage is het binnenzwembad (zoutwater) met jetstream te vinden. Mocht zwemmen niet je ding zijn, dan kun je er altijd nog haaien of andere zoutwatervissen huisvesten. Over water gesproken, het dak van de villa is voorzien van 4 warmwaterpanelen en 36 zonnepanelen.

De vrijstaande woning stamt uit 1989. Die enkele MG is wat karig voor het type huis, daar moeten zeker 4 andere dikbolides voor in de plaats kunnen komen. Je kunt de advertentie hier bekijken.