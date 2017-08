Koop deze zespits Volvo S60 Polestar op Marktplaats

350 svelte pk's, bror!

Tegenwoordig krijg je als je een S60 Polestar besteld bij de dealer een laffe vierpitter onder de kap. Volvo maakt immers niks anders meer dan 2.0 liter grote vierpitters. In Polestar-trim heeft die auto een gezonde 367 pk, maar desalniettemin voelt het niet goed, zo weinig potten in het vooronder.

Vooral niet omdat je enige tijd geleden nog een blubberdikke zes-in-lijn kreeg in dezelfde auto (rijtest). Die auto was zwaarder, had iets minder pk’s, stootte op papier een stuk meer uit en was daardoor flink duurder dan de huidige S60 Polestar. Maar toch hoef je geen enkele liefhebber uit te leggen dat dit de versie is die je wil hebben.

Gelukkig kan dat nog, mits je tweedehands shopt. Voordeel daarvan is dat je niet de nieuwprijs van een kleine ton hoeft te betalen. Dit exemplaar op Marktplaats uit 2015 kost namelijk maar 67.900 Euro, dus in twee jaar heeft ‘ie zo’n derde deel van zijn waarde afgeschreven.

De auto is prettig uitgevoerd met de juiste kleur, 20″ pornojetsers en verschillende Lines met extra luxe. Omdat het een Volvo is, heb je ook dingen als SIPS, WHIPS en een TRITS airbags, zodat je met een gerust hart achter het stuur plaats kan nemen. Volgens de verkoper is het een van vijf exemplaren in Nederland, dus als je fan bent van speciale snelle Zweden is dit misschien wel een puike optie voor je.