Zo veel kost de Focus in Nederland (én België!)

Goeds nieuws: het is minder dan zo'n vermaledijde compacte crossover!

De nieuwe Ford Focus is volwassener dan ooit, dat was een korte conclusie die we konden trekken na het zien van de eerste beelden van Fords bestseller. Het gewaagde van de eerste generatie Focus heeft de vierde niet meer, helaas. Gaandeweg werd de Focus telkens iets meer mainstream. De reden is vrij simpel: de algemene smaak van de clientèle is sluit daar op aan. Desalnietemin geeft Ford aan dat de nieuwe Focus vooruitstrevender dan ooit is qua design. Ford heeft grootse verwachtingen van de nieuwe Focus. Twee weken geleden werden de eerste beelden vrijgegeven en nu al zijn de prijzen bekend.

Wil je een nieuwe Ford Focus, maar echt zo weinig mogelijk euro’s uitgeven? Dan moet je kiezen voor de instapper, de 5-Deurs Focus Trend Edition 1.0 EcoBoost met 100 pk, die kost namelijk 23.765 euro. Heb je behoefte aan ruimte voor kinderwagen, Labradoodle en schoonmoeder? Opteer dan voor de stationwagon, deze is altijd 1.000 euro duurder dan de hatchback. Mocht de Trend Edition te kaal zijn uitgerust, dan is er een Trend Edition Business. Deze kost 24.715 euro, wat je daarvoor terug krijgt is niet bekend, maar wij gokken op een mooi multimediasysteem met navigatiefunctie.

Voor de dynamische junior accountmanager met een actieve levensstijl staat de Focus ST-Line Business in de prijslijsten voor 27.565 euro. Tenslotte is er nog een Focus in Titanium Business-trim, deze is er vanaf 27.115 euro. Heb je een hekel aan zelf schakelen in een C-segment hatchback? Dan zul je moeten een sparen, want de goedkoopste Focus met de nieuwe achttraps-automaat is er vanaf 31.315 euro, dan heb je wel meteen de beschikking over de ST-Line. De goedkoopste Focus diesel is er vanaf 25.565 euro, deze is uitgerust met de gloednieuwe 1.5 EcoBlue motor.

Alle Nederlanders moeten nu stoppen met lezen en even lekker fotootjes checken op AutoJunk.nl. We hebben namelijk ook de prijzen van de Ford Focus voor onze Belgische vrienden. Naast betere patat, mooiere nieuwslezeressen en het mooiste F1-circuit ter wereld zijn onze zuiderburen goedkoper uit bij het aanschaffen van een nieuwe Focus. Een Focus 1.0 EcoBoost in Trend-uitvoering kost daar namelijk 18.900 euro. Houdt er wel rekening mee dat je daarvoor 85 pk onder de kap krijgt, geen 100 pk zoals in Nederland. De Focus met 95 pk sterke diesel kost in België 22.600 euro. Wat wel gelijk blijft is de prijs die je betaalt voor de stationwagon: 1.000 euro. Het enige verschil is dat ze die in België nog altijd ‘Clipper’ noemen.

Mocht je een nieuwe lease-auto mogen uitzoeken, dan kan je de Focus per direct overwegen. De auto is namelijk nu al te bestellen bij de betere Ford-dealer. Als je dat nu doet, krijg je hem in Juli.