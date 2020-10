Zo vermogend is de gemiddelde Alpina-klant - Autoblog.nl

Een luxe merk zonder dat het van de daken schreeuwt. Alpina trekt bescheiden en klanten met een serieus vermogen aan.

De goedkoopste Alpina occasions kun je al voor een paar duizend euro op de kop tikken. Maar dan koop je vaak ook een kroket van een wagen. Een nieuwe Alpina is behoorlijk aan de prijs en zelfs het instapmodel, de B3S, zitten met wat opties vaak rond de ton in de Nederlandse nieuwsprijs.

Aan de andere kant van de plas opereert Alpina anders dan bij ons. Hier is het echt een losstaand merk, maar in de Verenigde Staten is Alpina een verlengstuk van BMW. Dat heeft simpelweg te maken met regelgeving, daar kan Alpina ook niet zoveel aan doen. Voordeel is wel dat je bij de BMW-dealer in Amerika gewoon voor Alpina kunt shoppen. Hier in Nederland kan dat alleen via BMW Den Haag, als je de aankoop per se via een dealer wilt regelen.

De journalisten van Business Insider hadden een babbeltje met de mensen achter Alpina en automotive onderzoeksmarkt Strategic Vision. Zo zegt Alexander Edwards van Strategic Vision dat het inkomen van een gemiddelde huishouden van een Alpina-koper neerkomt op 517.000 dollar. Ter vergelijking worden de cijfers van BMW M erbij gepakt. Dan kom je uit op een gemiddeld jaarlijks inkomen van 238.000 dollar.

Terwijl BMW M en BMW Individual zich ook richten op de klanten met een leuk vermogen, heeft Alpina door de jaren een eigen reputatie opgebouwd. Natuurlijk zit er enige overlap in de auto’s. Op de openbare weg zit je echter veel comfortabeler in een B3S dan in een M3. En daarmee heeft Alpina een identiteit weten te ontwikkelen.

Het is een identiteit die voor de gemiddelde consument niet te zien is. Want alleen liefhebbers zien dat ze met een Alpina te maken hebben. En juist die vorm van discretie maakt het merk zo succesvol. Klanten die met hun vermogen een nieuwe Bentley kunnen aanschaffen kiezen dan toch voor Alpina.

Met dank aan SPBA voor de tip! Foto via @dutchstylez op Autojunk