Stand na GP Portugal 2020 en 6 dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

We hebben speciaal voor u op deze vroege morgen de stand na de GP Portugal 2020 én 6 dingen die opvallend waren afgelopen weekend!

Het was ons een race wel, gistermiddag. Een paar ronden lang leek het zelfs een bijzondere race te gaan worden. Het was zo’n race waarbij de teams allemaal de kat uit de boom leken te kijken. Qua slijtage en verbruik hadden ze natuurlijk niet heel erg veel data om mee te werken.

Uiteindelijk werd het een tikkeltje saaie race. Echter, diepe buiging voor Hamilton. Hij is nu de GOAT als het gaat om meeste raceoverwinningen. Maar dat is niet het enige wat er gebeurde. We hebben een paar opvallende feiten en uiteraard hebben we de stand na de GP van Portugal 2020.

Grote verschillen tussen coureurs

Normaal gesproken bepaalt de auto grotendeels hoe snel een coureur is. Maar in 2020 lijkt het iets anders te zijn. We gaan het nog hebben over Albon en Verstappen (uiteraard), maar ook Leclerc is aanzienlijk sneller dan Vettel. Dat de Canadezen Latifi – Stroll niet zo snel zijn als hun respectievelijke teamgenoten, heeft financiële redenen.

Hamilton flikt het altijd

Het is een beetje te makkelijk om te zeggen dat Hamilton zijn snor drukt. Dat Hamilton beter is dan Bottas, is duidelijk. Op sommige momenten weet Bottas een speldenprik uit te delen. Maar wederom gebeurde het dat Bottas VT1, VT2, VT3, Q1 én Q2 sneller is dan zijn teammaat, om in Q3 net het onderspit te delven. Met 92 overwinningen is het nu ook de recordhouder als het gaat om de meeste raceoverwinningen.

Albon mag sollicitatiebrieven schrijven

Iemand die niet geintereseerd is in de stand na de GP van Portugal 2020, is Albon. Hij haalde behaalde nul punten, zonder dat er sprake was van technisch malheur. Het kan niet anders zijn, dan dat Albon wordt vervangen. Het is een heel sympathieke jongen en er zit ongetwijfeld potentie in. Maar een P12 kan gewoon niet in een Red Bull. Het kan soms tegenzitten, maar het verschil is gewoonweg te groot. Het voordeel is dat ze misschien niet Hülkenberg hoeven te polsen…

Gasly vlamt weer eens

Want Pierre Gasly is beter dan ooit! Hij presteert structureel beter dan zijn teamgenoot. Dat niet alleen, Gasly heeft op één punt na evenveel punten als Albon én al een race gewonnen. Tijdens de trainingen, kwalificaties en nu ook in de race kan Gasly heel goed meekomen. Mentaal gezien lijkt het een stuk beter te gaan, terwijl nu Albon het zwaar heeft. Nu is het maar de vraag of Red Bull het risico durft te nemen. Als Gasly wéér door het ijs zakt, dan zijn ze terug bij af. Een outsider voor 1 of 2 jaar is echt niet zo’n slechte optie, Helmut.

Dieptepunt Ferrari lijkt achter de rug

Leclerc doet het nog altijd heel erg goed bij zijn werkgever. Het lijkt erop dat hij alles uit de auto haalt wat er in zit. Nu is Portimão niet echt een ‘power-baan’, maar alsnog beleefde Leclerc een uitstekend weekend. Vettel had het zwaar, maar reed een heel aardige race. Misschien dat het iets te vroeg is om te zeggen, maar het dieptepunt lijkt bereikt te zijn.

Openingsfases

De eerste 5 ronden van de race voelden heel erg ‘sportief’ aan. De Top 3 had het lastig en de McLarens speelden daar bijzonder goed op in. De eerste ronden waren leuk om te zien. Daarna was de lol ook meteen voorbij en konden we als vanouds verdergaan met Hamilton, Bottas en Verstappen. Maar goed om te zien dat Sainz en Norris hun kans pakken als het moment zich voordoet!

Rijderskampioenschap

Zoals gemeld is Gasly Albon genaderd. De kans dat Hamilton niet nog een keer kampioen wordt dit jaar is heel erg klein. Voor volgend jaar ook, maar dat is een ander verhaal. Bottas verstevigd zijn P2 positie en Verstappen kan de derde plaats niet meer ontgaan. Daaronder echter is het heel erg interessant!

De stand in het rijderskampioenschap sinds de GP Portugal 2020 is als volgt

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 256 2 Bottas Mercedes 179 3 Verstappen Red Bull 162 4 Ricciardo Renault 80 5 Leclerc Ferrari 75 6 Pérez Racing Point 74 7 Norris McLaren 65 8 Albon Red Bull 64 9 Gasly AlphaTauri 63 10 Sainz McLaren 59 11 Stroll Racing Point 57 12 Ocon Renault 40 13 Vettel Ferrari 18 14 Kvyat Alpha Tauri 14 15 Hülkenberg Racing Point 10 16 Giovinazzi Alfa Romeo 3 17 Räikkönen Alfa Romeo 2 18 Grosjean Haas 2 19 Magnussen Haas 1 21 Latifi Williams 0 22 Russell Williams 0

Constructeurskampioenschap

Goh, Mercedes leidt. Red Bull heeft een veilige tweede positie. Dat klinkt logisch, maar vergeet niet dat zo’n driekwart van de punten door Verstappen behaald zijn. Daaronder is het enorm spannend tussen Racing Point, Renault en McLaren. Ook Ferrari kan zich mengen in de race om P3 als ze de vorm weten te behouden.

De stand in het constructeurskampioenschap sinds de GP Portugal 2020 is als volgt:

Positie Mercedes Punten 1 Mercedes 435 2 Red Bull 226 3 Racing Point 126 4 McLaren 124 5 Renault 120 6 Ferrari 93 7 AlphaTauri 77 8 Alfa Romeo 5 9 Haas 3 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Er zijn twee teams waarbij de coureurs elkaar in evenwicht houden. In de WK-stand scheelt het weinig, maar in het kwalificatieduel zit er geen verschil bij de coureurs van Alfa Romeo en Haas. Russell en Verstappen degraderen hun teamgenoot. Het is duidelijk dat sommige coureurs aanzienlijk meer moeite hebben met de auto dan hun teamgenoot.

De onderlinge stand in het kwalificatieduel sinds de GP Portugal 2020 is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (9) Bottas (3) Ferrari Leclerc (10) Vettel (2) Red Bull Verstappen (12) Albon (0) McLaren Sainz (7) Norris (5) Renault Ricciardo (11) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (10) Kvyat (2) Racing Point Pérez (6) Stroll (3) Racing Point Hülkenberg (1) Stroll (1) Racing Point Pérez (1) Hülkenberg (0) Alfa Romeo Giovinazzi (6) Räikkönen (6) Haas Magnussen (6) Grosjean (6) Williams Russell (12) Latifi (0)

Snelste raceronde:

Als alles goed gaat, heeft Hamilton altijd wat te zeuren over de babyfoon. Of het nu gaat om zijn banden, de wind, andere weggebruikers: de Brit ziet altijd spoken. Zo leek het er ook op alsof hij het einde van de race niet ging redden vanwege enorme kramp. Wonder boven wonder wist Hamilton niet alleen de race met overmacht te winnen, de ronde nadat hij bekend maakte dat hij kramp had, zette hij meteen de tijd scherper.

De onderlinge stand snelste raceronde na de GP Portugal 2020

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 6 Bottas Mercedes 2 Verstappen Red Bull 2 Norris McLaren 1 Ricciardo Renault 1 Sainz McLaren 1

Driver of the day:

Sergio Pérez beleefde een redelijke eerste ronde. Aanvankelijk ging het zelfs erg goed. Hij leek namelijk de naar grip zoekende Verstappen te kunnen verschalken. Helaas kwam het tot een spin waardoor de Racing Point coureur helemaal achteraan moest beginnen. Uiteindelijk vocht hij zich nog succesvol terug. Een terechte hoedtik naar de Mexicaan. Een coureur die volgend jaar géén zitje heeft, maar aantoonbaar beter is dan zijn teammaat (en Albon).

De onderlinge Driver of the Day stand na GP Portugal 2020 is als volgt:

Coureur Team Aantal Nominaties Verstappen Red Bull 3 Gasly Alpha Tauri 2 Albon Red Bull 1 Hamilton Mercedes 1 Hülkenberg Racing Point 1 Pérez Racing Point 2 Ricciardo Renault 1 Vettel Ferrari 1

Heeft de AB-redactie de GP van Portugal 2020 goed voorspeld?

Jazeker. Het idee dat Hamilton wint is geen vreemde. Het is de beste coureur en verreweg de beste auto. Een heel redelijke coureur als Bottas in de raket van Mercedes op P2 is ook geen vreemde aanname. Verstappen als best of the rest ook niet. Sterker nog, het is één van de meest voorkomende Top 3’s aller tijden in de geschiedenis van de sport. Joechei!

Onderlingen AB-redactie stand na GP van Portugal 2020:

Redacteur Punten Wouter 83 Michael 72 Jaap 62

Deze formule 1-races zijn al verreden in 2020:

Deze Formule 1-races staan nog op de kalender voor 2020:

1 november | GP van Emilio Romagna

15 november | GP van Turkije

29 november | GP van Bahrein

6 december | GP van Bahrein

13 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters worden op Imola gereden op 31 oktober om 10:00.