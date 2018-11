Eigenaar laat Porsche Carrera GT transformeren

Het resultaat is grandioos.

De handige harry’s bij Porsche Classic-werkplaatsen over de hele wereld weten wel raad met oudere auto’s van het merk. De Carrera GT is zo’n beetje het jongste lid van de Porsche Classic-familie. In de Verenigde Staten ging een Porsche Classic-afdeling aan de slag met het V10-monster. Het resultaat is niet alledaags.

Allereerst de kleur. Die kon je vroeger niet krijgen op de Carrera GT (rijtest). De meest voorkomende kleuren waren bijvoorbeeld zilver of zwart. De Carrera GT was nieuw wel verkrijgbaar met Paint to Sample (PTS)-tinten, maar daar zat deze groene kleur niet tussen. Waar we naar kijken is Oak Green Metallic. Een kleur die je tegenwoordig kunt krijgen op moderne Porsches als PTS. Het is een historische Porsche-tint, geïntroduceerd in 1978.

De velgen bleven ook niet gewoontjes. De eigenaar liet de Carrera GT-lichtmetalen mat goud spuiten met chrome accenten. De gouden details komen terug op de inlaatspruitstukken. In het interieur werd gekozen voor wijnrood leder, met zwarte en grijze accenten.

De Carrera GT is momenteel te bewonderen in het Porsche Experience Center in Atlanta. Overigens kiest niet iedereen voor de officiële weg als het gaat om restauraties. YouTuber Salomondrin liet zijn zilveren Carrera GT overspuiten naar Ruby Red door Galpin Auto Sports en niet door Porsche Classic.

Fotocredit: Ray Shaffer op Instagram