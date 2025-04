Zo zien de toekomstige Volkswagen ID-modellen eruit

VW wil in de komende drie jaar, 30 (!) nieuwe modellen uitbrengen.

De Europese autogrootmachten moeten wat vinden om weer wat terrein te winnen in China. Volkswagen heeft daar zo zijn eigen strategie voor bedacht. Het motto is ‘in China, voor China’. Dat geldt niet alleen voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe auto’s. Volkswagen werkt samen met verschillende partijen om tot nieuwe auto’s te komen.

Zo zijn de drie conceptauto’s die het bedrijf vandaag presenteert, alle drie gemaakt door verschillende Chinese bedrijven. Zulke samenwerkingen heeft VW ook wel nodig. Het doel is om tegen het einde van 2027 meer dan dertig nieuwe modellen op de Chinese markt te hebben gelanceerd. Twintig daarvan moeten NEV’s zijn. NEV staat voor New Energy Vehicles en is een verzamelterm voor EV’s, PHEV’s en EREV’s.

Wat de Chinezen klanten ook moet trekken, is autonomie. VW kan vanaf volgend jaar al Level 2++ garanderen in Azië. Daarmee kunnen de VW’s zelf inhalen, bochten nemen en door het verkeer zoeven. De bestuurder moet wel te allen tijde opletten en klaar zitten om in te grijpen.

De VW-concepten

Van de berg aan nieuwe modellen die VW in China belooft, laat Volkswagen nu drie ID-conceptauto’s zien. Later zouden deze concepten in productie moeten gaan. We trappen af met de ID. ERA die samen met SAIC is gebouwd. De grote SUV heeft drie zitrijen en is de eerste Volkswagen ID met een range-extender. Dankzij de verbrandingsmotor die als generator fungeert, kan de ERA meer dan 1.000 kilometer aan een stuk rijden.

Volkswagen ID. EVO

De volgende toekomstige VW is gebouwd met Anhui (voorheen JAC). Wederom is het een SUV, maar nu richt ie zich op ”jonge, lifestyle-bewuste kopers die zich willen onderscheiden van de massa”. Vandaar die vreemde koplampen. En wederom heeft een concept-VW een primeur. Dit is de eerste elektrische SUV van de ID. UNYX-familie.

Het klapstuk: de ID. AURA

Ook het laatste conceptvoertuig komt voort uit een samenwerking en wel tussen Volkswagen en de FAW groep. En jawel, ook nu weer een primeur. De AURA is het eerste concept gebaseerd op het Compact Main Platform (CMP) voor de Chinese markt. We moeten toegeven dat de styling best stijlvol is. Dat komt mede door de agressieve stance waardoor het lijkt alsof de VW achter een stuk hoger staat dan aan de voorkant.

Nog fijner: de AURA moet betaalbaar zijn. VW zegt dat deze ”elektrische notchback” zich richt op ”klanten in het prijsbewuste A-segment”. Verder zit de sedan boordevol AI-systemen waardoor je tegen de auto zou kunnen praten alsof het ChatGPT is. De artificiële intelligentie is ook voor een groot deel verantwoordelijk voor de autonome rijfuncties.

Goed, die eerste twee concepten zijn we liever kwijt dan rijk in Nederland. Maar die AURA, dat zou toch een leuke tegenhanger van de Passat kunnen zijn.