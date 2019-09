Mercedes B250e heeft het rijk nu alleen

Naar het schijnt gaat de enige échte concurrent van deze auto exit.

Wat kon de BMW 2 Serie Active Tourer rekenen op een bak stront toen deze net uitkwam. Puristen riepen schande en wilden de auto verbannen. Prima, ware het niet dat er eigenlijk niks mis is met de MPV. Ja, een hoge auto met FWD is niet wat echte BMW-fans willen, maar dat zijn de mensen die vanaf de zijlijn roepen. De mensen die de auto echt kopen zijn er gewoon best tevreden over. Bovendien heeft Mercedes al drie generaties een B-Klasse in het assortiment: in weze dezelfde auto.

En Mercedes kopieert BMW gewoon: in Beieren boden ze al een tijdje de BMW 225xe aan. Een versie van de Active Tourer met stekkerpower. Dat zou een hele geduchte concurrent zijn voor de kakelverse Mercedes B250e. De lage hatchback (en sedan) staan op de IAA, ook de hoge hatchback van Mercedes krijgt een compacte benzinemotor, gecombineerd met een plug-in elektromotor. Het gaat om een 1,3 liter grote viercilinder turbo met een 15,6 kWh-accupakket: 218 pk en 449 Nm koppel. Gewoon heel netjes voor het type auto, én een groene knipoog!

De prijs van de half-elektrische B ligt in Duitsland net onder de 40 mille. In Nederland weten we de prijzen en beschikbaarheid nog niet zeker.