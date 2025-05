Zo ziet een 911 eruit als hij door meneer Porsche zelf besteld wordt

Of meneer Porsche, het kan ook mevrouw Porsche zijn. Of X Porsche. Maar in elk geval ziet de 911 naar hun keuze er zo uit…

Ik weet niet hoe het met jouw familie zit, maar de kans is groot dat je vader iets deed in het midden- en kleinbedrijf, op een kantoor zat of misschien een leuk advocatenkantoor had. Is allemaal exact even goed voor hen, maar voor ons kinderen is het wel een beetje jammer.

Tuurlijk is het fijn als je pa je huis professioneel kan schilderen met zijn schildersbus, of dat je moeder vanuit haar beroep als arts een simpel hechtinkje kan aanleggen als je weer eens op je kin bent gevallen. Maar we hadden het liever anders gezien, sorry ouders.

De 911 volgens de familie Porsche

Want stel je nou voor, je hebt de mazzel dat je geboren wordt in een familie die Porsche van achter heet. Of Piëch, is ook niet verkeerd. Dan weet je dat het familiefortuin is verdiend met de verkoop van in eigen beheer gebouwde sportwagens. Legendarische sportwagens zelfs.

Dus is de kans groot dat jij je hele leven in een product van je familie rijdt. Met een fikse korting, naar ik mag aannemen. En voor ons gewone stervelingen is het leuk om te zien hoe de 911 van ome Ferry er nou uit zou moeten zien.

Nou, zo dus

De 991 die hier te koop staat is dus samengesteld door een lid van de familie Porsche. En we kunnen niet anders zeggen; dat familielid had smaak. Heel goede smaak zelfs. Want wij hier ter redactie hadden onze eigen 911 ook zo samengesteld. Allemaal. Behalve @wouter die heeft liever roze 911’s. Maar dat terzijde.

Het gaat om een Porsche 911 uit de 991-serie. Het is er een met een atmosferische 3.8, dus van voor de facelift en dus ook zonder turbo’s. Maar mét de zeldzame WLS1-upgrade, waarmee het vermogen steeg naar 420 pk. Ruim voldoende, dunkt ons.

De kleur is een dure, want het is een zogenaamde PPTS-kleur. Dat staat voor Porsche Paint to Sample en betekent dat het een door de eigenaar zelf samengestelde unieke kleur is. Het interieur is espressobruin en het leder zit vrijwel overal. Verder zien we een schuifdak, een ruitenwisser achter en een keyless entry.

Maar er zit veel meer op én de auto heeft een leuke geschiedenis met z’n beroemde eerste eigenaar. En jij kunt hem nu kopen. Dat wordt helaas niet goedkoop, want dat is €118.900,- met de beste wil van de wereld niet te noemen voor een tweedehands 911. En dan komen ook de kosten voor het importeren erbij, want de Porsche staat in het Oostenrijkse Hinterbrühl.

Maar al die kleine details daargelaten, dan is het wat ons betreft hier terecht de Porsche zoals de familie hem zou samenstellen. Wat een geweldig mooi ding zeg!

Met dank aan Wouter voor de tip