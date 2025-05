Koop jij liever een nieuwe auto, of toch een occasion?

Zowel een nieuwe auto als een occasion hebben hun voordelen. Welke kies jij?

Het is een discussie zo oud als Patricia Paay; koop je een nieuwe auto of toch een occasion? Sommige mensen zweren bij een nieuwe, terwijl anderen liever hun geld in de fik steken dan het aan een dealer te geven.

Maar wat vind jij? Ben jij iemand die het liefst alles uitzoekt en samenstelt, een bak geld overmaakt en na een paar maanden je gloednieuwe machine ophaalt, of ben jij meer van het ‘nu kopen en morgen rijden’ principe en hou je ook liever wat geld in je zak? We zijn benieuwd.

Koop jij liever een nieuwe auto?

Het is een persoonlijk dingetje, dat weet ik. Maar ik zelf koop liever een occasion dan een nieuwe. Dat heeft meerdere redenen. Een daarvan is -vanzelfsprekend- een financiële. Het is nou eenmaal zo dat een gebruikte auto vaker wat minder geld kost dan zijn nieuwe evenknie.

En als je er eentje koopt waar de kop net vanaf is, kan je dat erg veel schelen en rij je alsnog in een zo goed als nieuwe auto rond. Ja, dat je hem dan niet kunt samenstellen vind ik persoonlijk niet zo’n probleem. Ik heb 1 keer een nieuwe (lease) auto mogen uitzoeken en dat werd een hartstikke saaie zwarte Mini Cooper met zwart leer van binnen. Zoals er ook honderden op Marktplaats staan ja.

Maar dé reden dat ik liever een occasion aanschaf dan een nieuwe auto heeft verder niets met geld te maken. Mensen die mijn perikelen volgen weet ik dat ik aan mijn tweedehands gebakjes vrijwel altijd meer uitgeef dan aan een vergelijkbare nieuwe… Nee, het gaat me om twee dingen…

Of liever een occasion?

Een ervan is het design van de moderne auto’s. Is ook subjectief, maar het gros van wat er anno 2025 nieuw wordt verkocht vind ik op z’n hoogst ‘Mwoaah’. Of het moet een nieuwe 911 S/T zijn, maar die kan ik niet betalen. Nee, serieus. Al die cross-overs, die overgestylde Chinese troep, overal fake luchtgaten en diffusors die nergens toe dienen of werkelijk ELKE nieuwe BMW. Nee. Geen enkel karakter hebben die.

Maar een welhaast nog grotere reden is alle verplichte meuk die er van de EU ingestopt moet worden. Veiligheidssystemen vooral. Ik vind het bloedirritant, een piepje en een trillend gaspedaal als ik 52 rijd, een ruk aan mijn stuur als de auto vindt dat ik een lijn overga en dat uit zichzelf keihard voor niks remmen doet mijn oude Z4 ook niet.

Dat is voor mij echt een reden om nieuwe auto’s te laten staan en er zelfs met een grote boog omheen te lopen. Ik zit liever in een eerste generatie Range Rover Sport met zijn onbehouwen V8, dan in een hybride 4-pitter uit 2025. Jammer dat hij vaker kapot gaat en je arm zuipt. Is dan maar zo.

Maar goed. Ik ben leeggelopen. Dus is het nu de beurt aan jou. Koop jij liever een nieuwe auto, of een occasion. En belangrijker, waarom doe je dat?

Laat het maar weten in de comments!