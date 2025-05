GP Monaco 2025: F1 tijden en alles dat je moet weten!

Gaan de weersomstandigheden een rol spelen in Monte Carlo? Check hier de F1 tijden en alles dat je moet weten over de GP van Monaco 2025!

Het Formule 1-seizoen van 2025 gaat in rap tempo verder. Na raceweekend nummero 7 van het jaar verkast de raceklasse zo’n 500 kilometer naar het westen van Imola naar Monaco. Maak je klaar voor de optocht- en kroonjuweelclichés! Maar ook voor een nieuwe regel die de hele race op zijn kop kan zetten.

Tijden F1 in Monaco 2025

Voordat we alle ins en outs met je doornemen, hebben we hier eerst de agenda en F1 tijden voor je. Zo laat begint de GP van Monaco 2025:

Vrijdag 23 mei

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 24 mei

12:30 – 13:30 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 25 mei

15:00 | Race

GP van Monaco: geschiedenis

De eerste GP werd al in 1929 verreden en destijds gewonnen door William Grover-Williams in zijn Bugatti. Inderdaad, lang voordat het officiële F1-kampioenschap van start ging. Van 1938 tot en met 1947 was er geen GP in Monaco vanwege de Tweede Oorlog en de naweeën ervan. De eerste race in het F1-kampioenschap (1950) werd gewonnen door Juan Manuel Fangio. Van 1955 is de GP van Monaco vaste prik op de kalender. Alleen in 2020 werd de race overgeslagen vanwege de pandemie.

Ayrton Senna won de GP maar liefst zes keer, Schumacher pakte de overwinning vijfmaal net als Graham Hill. Die laatste kreeg door zijn successen in Monte Carlo de bijnaam ‘Mr. Monaco’. Max Verstappen heeft de race al tweemaal op zijn naam staan, maar schreef er ook al een paar auto’s af. Van alle teams is McLaren het succesvolst hier, met 15 overwinningen, al stamt de laatste uit 2008. Ferrari won hier elf keer.

Het circuit: Circuit de Monaco

Het is de meest bijzondere baan van de kalender. Het is smal en gevaarlijk, want er zijn nauwelijks uitloopstroken. De baan is slechts 3,337 km lang en kent 19 bochten. Inhalen is vrijwel onmogelijk, wat het voor de ongeduldige coureurs des te moeilijker maakt om een auto te passeren. Het uitkomen van de tunnel en ingaan van de laatste bochtencombinatie, La Rascasse, zijn de meest logische plekken om een inhaalactie in te zetten.

Doordat inhalen zo extreem lastig is, is de kwalificatie belangrijker dan waar dan ook. Toch zijn er meer overwinningen behaald in Monaco vanaf startplek 2 of verder naar achter dan vanaf pole. Van de 70 Grands Prix in Monte Carlo won 32 keer de pole-sitter. Tevens mogen wij smullen van de auto’s en coureurs die op de absolute limiet op zoeken in de smalle straatjes van de kust. Dat wordt dit jaar nog een stuk interessanter, maar daarover later meer…

Terugblik GP Monaco 2024

Kwalificatie

Charles Leclerc maakte het vorig waar. Hij troefde de McLarens van Piastri en Norris en ook teamgenoot Sainz af in de straten waar Leclerc opgroeide. Max Verstappen kwam niet verder dan een zesde plaats nadat hij de muur raakte in de eerste bocht tijdens zijn laatste poging in Q3.

Snelste ronde

Lewis Hamilton, ronde 63/78, 1.14,165

Podium

Na een gigantische startcrash van Pérez, Magnussen en Hülkenberg dirigeert Charles Leclerc de race. Zijn team vraagt hem seconden per ronde langzamer te rijden dan hij kan. Daardoor kan Oscar Piastri wel aanhaken, maar inhalen lukt de jonge Australiër niet. De geboren Monegask wint zijn thuisrace en viert dat door in de haven te duiken. Ferrari-teammaat Sainz completeert het podium.

Stand vóór de GP Monaco 2025

Oscar Piastri – 146 punten Lando Norris – 133 punten Max Verstappen – 124 punten George Russell – 99 punten Charles Leclerc – 61 punten Lewis Hamilton – 53 punten Andrea Kimi Antonelli – 48 punten Alexander Albon – 40 punten Esteban Ocon – 14 punten Lance Stroll – 14 punten Carlos Sainz – 11 punten Yuki Tsunoda – 10 punten Pierre Gasly – 7 punten Isack Hadjar – 7 punten Nico Hülkenberg – 6 punten Oliver Bearman – 6 punten Fernando Alonso – 0 punten Liam Lawson – 0 punten Jack Doohan – 0 punten Gabriel Bortoleto – 0 punten Franco Colapinto – 0 punten

Constructeursstand vóór de GP Monaco 2025

McLaren – 279 punten Mercedes – 147 punten Red Bull – 131 punten Ferrari – 114 punten Williams – 51 punten Haas – 20 punten Aston Martin – 14 punten Racing Bulls – 10 punten Alpine – 7 punten Sauber – 6 punten

GP Monaco 2025: laatste nieuws

Bekijk hier alle relevante informatie die je maar kunt weten voor de race in Monaco.

Nieuwe regel tegen McLaren-trucje

Wie wint in de Formule 1 wordt extra streng aangekeken door de concurrentie. Nu is dat McLaren. In Spanje komen er nieuwe regels die de MCL39 moeten afremmen, maar ervoor is er ook al een wetswijziging doorgevoerd die invloed moet hebben op een McLaren-trucje.

Waar andere teams rubber verslinden, houden de McLarens ze gemakkelijk overeind. Hoe kan dat? McLaren zou een slim koelsysteem gebruiken met Phase Changing Materials (PCM), oftewel faseovergangsmateriaal. Dit materiaal kan veranderen van vaste vorm naar vloeibare vorm om warmte vast te houden of af te stoten. De PCM zou in de remtrommels zitten en daarmee de hitte van de remmen gereguleerd af laten stralen naar de banden.

volgens een nieuwe technical directive mag je geen materialen meer aan de binnenkant van de remtrommels stoppen die de koelkanalen beïnvloeden. Overigens zweert McLaren dat het geen invloed zal hebben op de prestaties van Norris en Piastri. Teambaas Andrea Stella zegt: “Ik hoop dat er in de toekomst nog meer van dit soort saga’s komen, omdat het zou betekenen dat de concurrenten zich op de verkeerde dingen blijven focussen. Dat helpt ons alleen maar.'” Het team stelt dat er rond de Grand Prix van Emilia-Romagna niets is veranderd.”

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Monaco 2025?

De Italiaanse bandenfabrikant pakt dezelfde compounds in voor Monaco als de banden die in Imola gebruikt zijn. Dat zijn de drie zachtste bandensets (C4 tot en met C6). De zachtste (de C6) was volgens Pirelli niet te gebruiken in de race. Leclerc wilde er aan het einde van de race in Imola nog wel aan denken, maar Ferrari besloot anders.

In Monte Carlo zou de C6 wél ingezet kunnen worden tijdens de race. Volgens Pirelli ”bijna geen bandendegradatie” door het asfalt, maar ook door de lage snelheden. Coureurs die aan het einde van de race een pitstop maken kunnen voor de soft gaan. Een safety car richting de finale van de GP zou er natuurlijk ook voor kunnen zorgen dat de teams voor de zachte band gaan.

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP van Monaco?

Nu wordt het interessant. Voor de GP van Monaco 2025 hebben de FIA en F1 een nieuwe bandenregel bedacht. Iedere coureur moet verplicht twee pitstops maken tijdens de race. Mocht het niet regenen, dan moet iedere coureur tenminste twee compounds gebruiken waarvan er een de harde of medium moet zijn. Wordt de full wet of intermediate wel gebruikt, dan moeten de auto’s tenminste drie verschillende compounds gebruiken tijdens de race.

We zijn heel erg benieuwd hoe de strategisten hiermee omgaan. Krijgen we een herhaling van de Britse GP van 1998? Michael Schumacher kreeg een tien seconden stop-and-go straf omdat hij inhaalde achter de safety car. Schumacher bedacht een trucje: hij kwam in de laatste ronde naar binnen om dan pas zijn straf in te lossen. De pitboxen zijn in Monte Carlo vóór de finishlijn, dus je kunt in de laatste ronde naar binnen om banden te wisselen om vlak voor het einde van de race te voldoen aan het bandenreglement.

Weersvoorspelling GP Monaco 2025

We gaan een woord zeggen dat je veel gaat horen: microklimaat. Monaco ligt in een baai met hoge bergen eromheen. Het weer in Monaco kan dus enorm afwijken van het weer in de regio.

Vrijdag:

Het weekend begint met weersomstandigheden die je associeert met de Côte d’Azur: erg zonnig met een graadje of 22. Volgens de F1 is er richting het einde van de middag kans op een buitje of twee, maar de kans op regen blijft beperkt tot 20 procent.

Het weekend begint met weersomstandigheden die je associeert met de Côte d’Azur: erg zonnig met een graadje of 22. Volgens de F1 is er richting het einde van de middag kans op een buitje of twee, maar de kans op regen blijft beperkt tot 20 procent. Zaterdag:

Kijk, hier zaten we op te wachten. Op zaterdag is het bewolkt met nog steeds temperaturen rond de 22 graden. Maar het belangrijke: er is een goede kans op regen in de middag. De F1 geeft aan dat er 60 procent kans is op regen. Dat kan gaan zorgen voor een geweldige kwalificatiesessie in natte omstandigheden!

Kijk, hier zaten we op te wachten. Op zaterdag is het bewolkt met nog steeds temperaturen rond de 22 graden. Maar het belangrijke: er is een goede kans op regen in de middag. De F1 geeft aan dat er 60 procent kans is op regen. Dat kan gaan zorgen voor een geweldige kwalificatiesessie in natte omstandigheden! Zondag:

Op racedag neemt de bewolking wat af en staat er een licht briesje vanuit de zee. De verwachting is dat het de hele dag droog blijft. De kans op regen is kleiner dan 20 procent. Wederom ligt het kwik rond de 22 graden.



Kansen Max Verstappen GP Monaco 2025

Na een geweldige GP in Imola van de regerend wereldkampioen hoef je weinig van Max Verstappen te verwachten in zijn woonplaats. Tenminste, Verstappen voorspelt weinig goeds voor zichzelf. Tijdens de persconferentie na de vorige race zei hij: “We hebben natuurlijk updates meegebracht en ik denk dat die wel werken. Alleen gaan we nu naar Monaco en dat is zoals bekend zeker niet ons sterkste circuit.”

Verrassing GP Monaco 2025

Hij noemde zichzelf ”de coureur met het minste geluk”, maar ik vermoed dat de F1-goden deze keer wel aan de kant van Fernando Alonso staan. Zijn zwaar vernieuwde Aston Martin liet in Imola zien dat de updates werken. Zowel Alonso als Stroll kwam in Q3. Zonder de neutralisaties had Alonso afgelopen weekend waarschijnlijk zijn eerste punten van dit seizoen gescoord.

Het mocht niet zo wezen. In Monaco denk ik dat hij en zijn teamgenoot weer goed uit de verf zullen komen. Volgens het team is de auto ook verbeterd op het gebied van langzame bochten. McLaren uitdagen zal lastig worden, maar Ferrari en Williams, die zijn wellicht wel te verslaan.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Monaco 2025?

De leider in het kampioenschap is volgens de gokbedrijven nog altijd de veiligste optie. Oscar Piastri heeft de laagste odds (2,65) gevolgd door zijn teamgenoot Lando Norris (2,95). Daarachter vinden we Max Verstappen (4,00) en, opvallend, Charles Leclerc (7,25). Zou hij voor een back-to-back-thuisoverwinning kunnen gaan?

Waar kan ik de GP van Monaco 2025 volgen?

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden. Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Als je zin hebt in virussen, lage beeldkwaliteit en een instabiele verbinding, kies dan voor een stream.