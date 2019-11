Zo ziet een nieuwe 3 Serie met Japanse flair eruit

Hé, dat valt best wel mee.

Als je denkt aan Japan, dan denk je waarschijnlijk aan een vrij bijzondere cultuur. Goed, dat is in elk ‘ver-van-je-bedland’, maar in Japan is niks te gek. Dat spiegelt soms ook door in auto-ontwerpen, dan wel de tuningcultuur. Zo ontstaat er een bepaald verwachtingspatroon, denkende aan Liberty Walk of de welbekende huisvlijterts die hun Lamborghini’s veranderen in… weet je, kijk zelf maar.

Als je dan hoort dat een plaatselijk bedrijf een BMW 3 Serie aanpakken, vrees je het ergste. Als een Lambo geen taboe is, dan moet een middenklasse BMW recept zijn voor iets bizars. Het valt juist allemaal wel mee. 3D Design, een bedrijf uit het Aziatische land, opent een catalogus onderdelen voor de 3 Serie (G20). Om net zoals eerdere voorbeelden het wachten op de M3 en zijn bevertanden-grille iets te verzachten.

3D Design plaatst een nieuwe voor- en achterbumper, een lipspoiler achterop en optioneel wat koolstofvezel onderdelen. De velgen geven de auto ook een sportiever aanzicht. Logisch, ze zijn 20 inch groot. In het interieur wordt er ook gestrooid met wat goodies, zoals aluminium op de pedalen en nieuwe vloermatten.

Ligt het aan mij of ziet een BMW 3 Serie er altijd beter uit met vier pijpen? In ieder geval krijg je vier stuks onder de nieuwe carbon diffuser bij het 3DD-pakket, met koolstofvezel uiteinden en naar verwachting een lekkere extra sound. Overigens wordt naar verluidt die uitlaatset momenteel alleen gemonteerd op de M340i, maar wij zien toch echt een 320i-badge op de unit met vier pijpen. Hmm?

Goed, zonder motorische extraatjes is het vooral om de auto iets dikker te laten ogen, het is wat aan de pretentieuze kant. Onder het mom ‘het oog wil ook wat’ is het echter een lekkere set. Lepel hier een M3-blok in en je hebt ook het wormgat-grilleprobleem van de nieuwe M3 opgelost.