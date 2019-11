Sprankeltje hoop voor bloedgave Lotus-concepts

Hopen is riskant, maar wel leuk!

Eén van de grootste verrassingen en tegelijkertijd teleurstellingen die we de afgelopen paar jaar hebben gezien, was Lotus op de autoshow van Parijs in 2010. De Lotus Elan, Elise, Esprit, Elite en Eterne moesten het hele gamma van Lotus opnieuw in elkaar zetten. Op papier deden ze dat met furore. Een goed gevarieerde set auto’s in vijf verschillende segmenten, gewoon erg veelbelovend. Er kwam echter niks van terecht. Sterker nog: het Lotus-gamma is min of meer exact hetzelfde als toen de concepts getoond werden. De Elise en Evora. That’s it.

Het opvallende is dat de concepts nooit officieel zijn doodgegooid. Au contraire, volgens Autocar is Lotus bezig met een wederopstanding. Deel één is een SUV, maar goed, geld moet in het laatje komen. Lotus ziet Porsche ook als één van hun inspiratiebronnen, die leven nu volop door hun Cayenne. Er is nu sprake van een grote investering (naar schatting zo’n 1,5 miljard euro!) en een universeel sportwagenplatform om een paar van de concepts waar te maken.

Het goede nieuws is dat Lotus misschien wel betaalbaarder kan worden dan je denkt. Door de nauwe banden met Geely kan Lotus zich lekker richten op de ontwikkeling van onderstellen en motoren. Interieurs en infotainment kunnen dan bijvoorbeeld bij Volvo vandaan geplukt worden. Dat is zeker niet de slechtste tent om je spul vandaan te halen. We wisselen het even af met slecht nieuws: twee van de concepts staan nog niet op de planning, en dan gaat het om de twee meest unieke. De Elite (vierzits GT met motor voorin) en de Eterne (vierdeurs GT).

Wat blijft er over? Ten eerste, de Lotus Elan. Dat zou de belangrijkste worden, er wordt gekeken naar een 718 Boxster-concurrent. Precies tussen de Elise en Evora in, dus. In die klasse kunnen we genieten van een aantal pareltjes, de Alpine A110, Porsche 718 Boxster en Alfa Romeo 4C (RIP) bijvoorbeeld. Traditiegetrouw zou de Elan natuurlijk een cabrio moeten worden, maar als coupé ziet hij er ook lekker uit, getuige de concept.

Ook een opvolger van de Elise mag je verwachten. Het huidige model Elise is gebaseerd op architectuur uit 1995. Daarmee is het in zijn klasse misschien wel de puurste auto, maar overdrijven is ook een vak. De auto zou simpelweg gezegd een verkleinde Elan worden, op die nieuwe basis dus. Een piepklein sportwagentje, wat voor motor erin komt weet nog niemand.

En de laatste is de Esprit Concept. Dit zou een soort nieuwe Evora worden, maar dan met een bekende naam uit de Lotus-geschiedenis. Traditiegetrouw zou het mooi zijn als daar een V8 in gelegd wordt en daarmee een soort McLaren-concurrent te bouwen. Vanuit de huidige bedrijfsvoering bij Lotus is een verstandigere aandrijflijn iets gepaster. Het platform is in dit geval ook het ‘Elan-platform’.

Dan de olifant in de kamer: deze concepts komen uit 2010. Rond de tijd dat deze plannen uitgevoerd zijn, is dat meer dan tien jaar geleden. Maar wij vragen ons af hoe erg dat is. Zou je zeggen dat deze ontwerpen uit 2010 komen? Dat de McLaren MP4-12C ongeveer gelijktijdig uitgebracht werd? Als je toch je hele gamma in de kliko gooit, kun je net zo goed een heel nieuw familiegezicht uitvinden. De concepts in Parijs zijn nog steeds bijzonder fraai.