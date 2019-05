Koop de meest gestoorde Citroën DS3 van Nederland

Zoiets zul je niet vaak zien.

In de Citroën DS3 zul je geen zeëen aan ruimte aantreffen, een degelijke auto is het absoluut. Hij rijdt ook niet onaardig. In combinatie met zijn fijne lijnwerk kan het dus een prima autootje zijn om bij de kladden te grijpen en op te waarderen.

De harten van sommigen zal hij dan ook eenvoudig kunnen winnen. Het is het geval bij de huidige eigenaar van deze hevig aangepaste DS3, die nu op zoek is naar een vijfdeurs. De in 2014 gebouwde auto heeft in zijn vijfjarig bestaan een flinke metamorfose ondergaan. Wanneer we de advertentie bekijken en aanschouwen wat er allemaal aan de auto is gedaan, vinden we een waslijst aan aanpassingen.

Op het eerste gezicht zijn het met name de full satin ‘roaring thunder’ wrap en de bodykit die in het oog springen, maar dit is lang niet alles dat er op de auto is geplakt. De Franse hatchback heeft namelijk ook een diffuser, een front splitter, een speciale grille, getinte ramen en iets beschadigde WORK Meister velgen. Binnenin vinden we o.a. een halve rolkooi, kuipstoelen van Recaro, een custom dashboard en een veelvoud aan speakers. Overigens zijn de achterste stoelen verwijderd, al krijg je die er wel bij.

Zoals zo vaak is het ook hier de schijn die bedriegt. Waar we stiekem hadden gehoopt op een krachtbron met voldoende vermogen om de betere Audi’s en BMW’s het zweet op het voorhoofd te bezorgen, worden we verrast met een dode mus. In het vooronder van de Citroën ligt namelijk een 1,2-liter blok met 122 pk. Wanneer de elektrische supercharger wordt verwijderd, beschikt hij weer over de originele 82 pk. Hierdoor is de prijs niet súper hoog. Hij kan namelijk overgenomen worden voor 15.750 euro.

Met dank aan Daan voor de tip!