De spanning in de Formule 1 is weer helemaal terug

Dat kunnen we wel stellen, dat de spanning in de Formule 1 weer helemaal terug is.

Bedrukte gezichten bij Red Bull. De laatste twee races hebben namelijk laten zien dat winnen geen vanzelfsprekendheid meer is. In Miami werd Max op de baan verschalkt door Lando Norris en diezelfde Brit pakte Verstappen in Italië ook weer bijna.

We kunnen dus wel stellen dat McLaren de zaakjes prima voor elkaar heeft en dat ze Red Bull tot heel dichtbij zijn genaderd. Dat zorgt voor hoofdbrekens bij Red Bull, maar voor vrolijke gezichten bij de fans van de sport.

De spanning in de Formule 1 is terug

Helmut Marko, de adviseur van Red Bull geeft ook toe dat het krap zal gaan worden de komende tijd. Hij ziet dat de updates van Ferrari erg goed werken, maar vooral dat McLaren erg lekker bezig is.

Hij dankt het uitzonderlijke talent van Max Verstappen en zegt dat hij en niemand anders dan hij ervoor heeft gezorgd dat de winst alsnog naar de Nederlander ging. En weet je wat het is? Wij van het toonaangevende en gezaghebbende platform Autoblog.nl zijn het wel een beetje met Helmut eens.

We zijn zelfs geneigd te zeggen dat de spanning weer terug is in de Formule 1. Al wordt dat komend weekend waarschijnlijk nog niet helemaal duidelijk, aangzein ze op Monaco gaan rijden. Daar wordt natuurlijk niet echt geraced.

Maar daarna bestaat de kans dat het weer spannend gaat worden. Zeker met al het gerommel bij Red Bull, wat de aandacht tóch een beetje wegneemt bij het racen. Hoe je het ook wendt of keert.

Goed nieuws dus voor de fans. Als er weer geknokt moet worden, is het voor iedereen leuker om te kijken. Zelfs voor de allergrootste Max Verstappen fan. Daarom hopen we dat onze conclusie ook profetische waarde heeft…

De spanning is weer helemaal terug in de Formule 1!