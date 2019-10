Zou jij deze blubberdikke Nissan Note willen?

En als jij hem niet wil, dan wil je vader of opa hem wel. Moet 'ie wel even een reisje naar Japan boeken.

Sommige dingen moet je niet willen combineren. Zoals het Nismo (Nissan Motorsport) label op een auto plakken die weinig met Nismo te maken heeft: de Note. De Note is een direct antwoord op de Honda Jazz en kwam uit de tijd dat auto’s uit die soort enorm populair waren. Het waren in weze B-segment hatchbacks, ietwat opgehoogd voor een lekker hoge zit en door een verhoogd dak ook lekker praktisch. Er is een hele waslijst aan dit soort auto’s geweest: Nissan Note, Honda Jazz, Renault Modus, Fiat Idea, Lancia Musa, Opel Meriva, Hyundai ix20, Kia Venga, Peugeot 1007, Ford B-Max, Citroën C3 Picasso (en dan vergeten we er vast nog een paar): zeer populaire auto’s, helemaal voor de oudere van dage. Ze sterven een beetje af, omdat je voor hetzelfde geld in een crossover kunt stappen en die zijn toch iets stoerder.

De Japanners ontbreekt het niet aan doorzettingsvermogen, want alle auto’s in het bovenstaande lijstje moesten het veld ruimen voor een crossover, behalve de Jazz en Note. We richten ons vandaag even op de Note, specifiek de Nismo-versie. Aan de ene kant zou je zeggen dat Nissan’s Nismo-label staat voor extra heftig spul, die mensen denken vast aan de Nismo GT-R. Toch weet Nissan er een sport van te maken om met hun Nismo-label auto’s er kneiterdik uit te laten zien, zonder dat ze daadwerkelijk enorm veel extra kracht pakken. Naast de Note kun of kon je ook de Patrol, Versa (een kleine sedan), X-Trail, Juke en zelfs de Leaf als Nismo krijgen! Dan is een Note ineens een logische stap. En naast de brede bodykit heeft de auto weinig te maken met snelheid. Met 134 pk is het nou niet precies een strepentrekker. Maar het is op zich wel een gaaf gezicht, zo’n modale auto met een bodykit die doet denken aan de range-toppende GT-R Nismo.

De Note Nismo is al een tijdje onder ons, de reden dat we hem belichten is omdat Nissan vond dat het tijd was om wat meer sjeu te geven aan de kleine Nismo. Ontmoet de Nissan Note Nismo Black Limited. Een soort Black Series, maar dan zonder de motorische aanpassingen. Het is namelijk een reguliere Note Nismo – zoals gezegd een vrij dik uitziende Note – maar dan met wat extra zwarte accenten. Een letterlijke Black Edition dus: dat is namelijk het enige wat er is veranderd.

Toch blijft het grappig, auto’s die je niet verwacht met een sportlabel aan te treffen en er toch dik uitzien. De naïeve fronsende wenkbrauwen zijn dan ook de reden dat Nissan de auto in Japan laat. Op zich niet een gigantisch gemis, maar toch krijg je van een hoop auto’s die elders ter wereld verkocht worden een klein beetje een ‘what if-gevoel’. Zoals we al zeiden is de doelgroep voor de Note vooral mensen die het rustig aan doen. Die hebben liever wat reserve onder de rechtervoet in een auto die dat niet uitschreeuwt, dan andersom. In Japan zijn mensen wel zo gek te krijgen en kun je een Note Nismo Black Limited kopen voor omgerekend 22.890 euro. Als je een klein beetje extra Yens achterlaat bij de dealer krijg je zelfs heuse Recaro-kuipen voorin.