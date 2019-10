Kleur je dag met deze appelgroene Wraith

Het worden de kleuren van 2020, let maar op. Loop voor op de mode met deze Rollers.

De Rolls-Royce Wraith is voor voor de Britten een zeer belangrijke auto. Niet alleen omdat de auto zorgt voor aanzienlijk hogere verkoopcijfers, maar ook vanwege het jeugdige elan dat de auto aantrekt.

Nu kunnen we heel cliché gaan praten over Youtube sterren, voetballers, rappers of Instagram-helden (of een combinatie van daarvan). Het is nu eenmaal een feit dat het wel degelijk uitmaakt voor Rolls-Royce. Leuk dat het oude geld erin rondrijdt, maar als die zijn uitgestorven wil je wél een nieuwe krantenschare klaar hebben staan. Voorheen liet de gemiddelde leeftijd zich uitdrukken in drie cijfers, dat is tegenwoordig gelukkig niet meer het geval.

Om het jongere publiek zich thuis te laten voelen, biedt Rolls-Royce de ‘Black Badge‘-uitvoeringen aan. Heel kort door de bocht is het een ‘zwart optiepakket’ of ‘Shadowline’ pakketje. Maar het is iets meer dan dat, uiteraard. De meeste chromen onderdelen worden vervangen voor zwartgelakte afwerking. In opdracht van een Russchische dealer gaat Rolls-Royce een stapje verder met de Black & Bright Collection.

Deze is gebaseerd op de Black Badge. Er zijn drie varianten. Allemaal hebben ze een Diamond Black motorkap, dak en achterklep. Voor de carrosserieën is er keuze uit drie lekker opvallende kleuren: Brennen Green, Orange Metallic en Twilight Purple. Met name die groene springt er in positieve zin uit. Opvallend en fris, zonder fout te zijn.

In het interieur schittert de jeugdigheid je tegemoet, met dank aan het zwarte leder en de koolstofvezel panelen en afwerking. Dat is toch wat anders dan beige bekleding met wortelnoten houtinleg. Uiteraard krijg je een bijzonder logo en diverse badges. In technisch opzicht verandert er niet zoveel, maar met een 640 pk sterke V12 van 6.6 liter is er weinig reden tot klagen.