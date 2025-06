Verstappen heeft nieuwe BESTIE en dat gaat impact hebben op zijn snelheid

Daar zat de wereldkampioen niet op te wachten…

Dit weekend mogen Max Verstappen en zijn concullega’s weer gaan proberen om de dominante oranje brigade af te stoppen. Het zal voor Verstappen een speciale race zijn om meerdere redenen. De GP van Oostenrijk is de thuisrace van zijn werkgever waar doorgaans veel oranjefans naartoe komen.

Daarnaast gaat Verstappen voor het eerst in zijn Red Bull Racing-carrière racen zonder de vertrouwelijke stem van Gianpiero Lambiase in zijn oor. De Telegraaf maakt zojuist bekend dat de vaste race-engineer van Verstappen niet aanwezig is in Spielberg vanwege privéomstandigheden. Red Bull Racing en privéomstandigheden, als dat maar goed gaat.

Vervanger van Lambiase is een bekende

Verstappen heeft weleens gezegd dat hij alleen nog racet als Lambiase zijn contactpersoon tijdens het rijden is. Ik vermoed dat-ie die belofte niet inlost dit weekend. De inval-engineer is wel al bekend en heet Simon Rennie. Zijn stem komt je misschien bekend voor, want Rennie was jarenlang te horen via de boordradio van Ricciardo toen die nog voor Red Bull reed. Mooie tijden waren dat.

Later klonk de Brit ook over de boordradio toen Alexander Albon naast Verstappen reed. Rennie is voor Verstappen geen onbekende en komt hem nu ook nog vaak genoeg tegen. De race-engineer van dit weekend is tegenwoordig de hoofd-engineer van het simulatorprogramma. En nu dus inval-Lambiase.

Verstappen en Lambiase hebben een bijzondere band. De twee kunnen lezen en schrijven met elkaar, maar af en toe elkaar ook flink op stang jagen. Een nieuwe engineer zal Verstappen niet ineens een halve seconde trager maken, maar het maken van strategische keuzes zal toch anders verlopen.

Geen lekker moment

De afwezigheid van Lambiase komt natuurlijk nooit op een goed moment, maar dit raceweekend is het extra vervelend dat Verstappens maatje er niet bij is. De Nederlander heeft nog steeds last van de strafpunten die hij de afgelopen maanden bij elkaar heeft gereden.

Verstappen is nog maar één verwijderd van een schorsing. Als Rennie tijdens een vrije training ook maar één keer te laat aangeeft dat Verstappen opzij moet voor een snellere auto, kan het gedaan zijn. Ik weet het, het is speculeren, maar het is zeker niet ondenkbaar. Mocht het zo zijn, dan kan-ie weer gaan doen wat-ie het liefst doet: GT’s rijden als Franz Hermann.