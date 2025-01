Deze EV’s zijn de grootste winterse actieradius leugenaars

Leugenaars, bah bah. Het liefst zou je die pinocchio’s en masse in de bajes zetten, met hun lange neuzen. Deze Peugeot heeft nu ook een ontiegelijk lange frontoverhang. Hij liegt namelijk fors over zijn range in de winter. En het is helaas niet de enige EV die dat doet.

Totdat de Mercedes CLA op de markt komt, blijft actieradius toch een dingetje voor elektrische auto’s. De term range anxiety bestond vroeger eigenlijk niet. Of misschien alleen in de hoofden van hele kleine mannetjes met Napoleon complexen. Maar sinds de introductie van EV, is het een ingeburgerd maatschappelijk fenomeen.

Nieuwe generatie EV’s en uiteindelijk wellicht EV’s met een solid state accu, zullen dat ongetwijfeld gaan oplossen. Maar voor het zo ver is, doet de Noorse kwaliteitspublicatie Motor regelmatig een test gericht op de eigen markt. In Noorwegen worden ten eerste namelijk bijna alleen maar EV’s verkocht. Het is in dat opzicht een soort milieuridder-heilstaat. Ware het niet dat dit allemaal gefinancierd wordt met de gigantische olie industrie waar het land letterlijk en figuurlijk op drijft. Ten tweede…is het er regelmatig frisjes. Hoe weren die EV’s zich tegen de koude? Wie doet dat goed en wie slecht? Harde informatie voor de Noorse lezer, zoals @norge.

Men maakt het allemaal niet overcompliceerd wetenschappelijk. 24 modellen werden verzamelt en daarmee werd bij een graad of 5 buiten temperatuur een traject afgelegd. Als uitkomstmaten gelden de afgelegde hoeveelheid kilometers en de ratio daarvan met de opgegeven WLTP-range. Sec genomen is het dus niet zo dat dit per se een vergelijk is tussen hoe de auto het doet in warme versus koude omstandigheden. Maar geeft het puur een indicatie hoe de auto het doet in koude omstandigheden.

Kortom; of de Peugeot e-3008 ook matig is in de zon of het dan relatief beter doet, weten we niet. Maar als je in het immer kille Groningen woont, is een Polestar 3 wellicht de betere optie. Deze veel te lange uitleg daargelaten, zullen de resultaten, je verbazen!!1!

Model WLTP range Gemeten range Percentueel verschil Peugeot E-3008 510 347 -31.96% Voyah Dream 482 343,8 -28.67% Peugeot E-5008 488 361 -26.02% Tesla Model 3 702 530,8 -24.39% VW ID.7 GTX Tourer 571 440,2 -22.91% Porsche Macan 552 428,6 -22.36% Audi Q6 e-tron 616 480,8 -21.95% Xpeng G6 550 429,3 -21.95% Volvo EX30 472 370,9 -21.42% BMW i5 Touring 497 392,4 -21.05% Ioniq 5 546 436,3 -20.09% NIO EL8 503 411,9 -18.11% Ford Explorer 525 437 -16.76% Smart #3 415 346,1 -16.6% Hongqi EHS7 540 452,3 -16.24% BYD Seal U 500 421 -15.8% Porsche Taycan 592 499,1 -15.69% Kia EV3 590 499,1 -15.41% Mercedes-Benz G-klasse 443 380,8 -14.04% BYD Sealion 7 502 436,4 -13.07% Lotus Emeya 500 436,3 -12.74% Mini Countryman 399 355 -11.03% BYD Tang 530 481,6 -9.13% Polestar 3 560 531 -5.18%

Opvallend is dat geen enkele auto de opgegeven range haalt. Sommige komen echter dichterbij dan andere. De Chinezen doen het op de Voyah Dream na vaak goed, net als de in China gebouwde modellen van ‘Europese’ merken. Peugeot valt door de mand en ook de Tesla Model 3 valt tegen. De behaalde werkelijke range van de Teslarati is nog best oké. Maar ten opzichte van de WLTP range, is het matig. Misschien ligt het aan de uitvoering, want voorheen deed Tesla het wel redelijk goed in deze testen.

Duits premium tenslotte? Mwah. De A6 e-tron en i5 onderscheiden zich niet. De vernieuwde Porsche Taycan doet het nog wel aardig. Maar ook niet echt bijzonder. Europa is dus passé. Iedereen een Chinees?