Zoveel cash had Frits van E. verstopt in de garage van zijn raceteam

Een jaar na de aanhouding van Jumbo-topman en racefanaat Frits van Eerd zijn er wat meer details naar buiten gekomen.

Het was toch even schrikken een jaar geleden: Frits van Eerd, de sympathieke baas van een familiebedrijf en raceliefhebber in hart en nieren, werd opeens aangehouden door de politie. Daarmee werd zijn smetteloze imago in één klap de grond in geboord.

Het leek erop dat dat Frits betrokken was bij witwaspraktijken, maar hoe de vork precies in de steel zit is een jaar na dato nog steeds niet duidelijk. Wel weten we dat Frits van Eerd verdacht veel contact geld had liggen. Het Financieel Dagblad heeft daarover nu wat meer details boven water gekregen.

In de slaapkamer van Frits vond de FIOD voor €195.000 aan cash, maar ook in de werkplaats van Racing Team Nederland lag een grote hoeveelheid contacten verstopt. Deze garage bevindt zich op het terrein van de Jumbo. Toen de FIOD hier een kijkje ging nemen vonden ze €250.000 aan contanten.

Het ging vooral om briefjes van €200 en €500. Volgens de advocaat van Van Eerd heeft dit geld een “legale herkomst”, maar de FIOD beschouwt dergelijke briefjes toch echt als verdacht. Vooral biljetten van €500 zijn dubieus, omdat daar normaal bijna nooit mee betaald wordt. En Frits had gewoon 104 briefjes van €500 liggen.

Na de inval is Frits niet alleen afgetreden als Jumbo-topman, de activiteiten van Racing Nederland zijn voorlopig ook gestaakt. Van 2017 tot en met 2021 was het team een vaste waarde Le Mans en in 2022 namen ze deel aan het IMSA-kampioenschap. Vanwege ‘persoonlijke omstandigheden’ trokken ze zich echter terug voor de laatste race.

Sindsdien is het stil gebleven rondom Racing Team Nederland. Jumbo had al eerder bekend gemaakt dat ze alle sponsoring van (auto)sport zouden staken. Het zou dus zomaar kunnen dat we het raceteam niet meer in actie gaan zien. Tenzij Frits zijn naam nog weet te zuiveren.

