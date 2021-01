Zoveel dikke Bentley's werden er in 2020 verkocht - Autoblog.nl

De verkoopcijfers van Bentley in 2020 waren dik. Net als de auto’s. Zo veel Bentley werden verkocht in 2020.

Het was een veelbewogen jaar voor Bentley. Je zou denken dat een prestigieus bedrijf onder de vleugels met een SUV in het gamma zeer winstgevend zou zijn. Dat is niet helemaal het geval, het ging niet al te best met het merk. Het was dermate serieus dat de leiding bij Volkswagen zich afvroeg of het nog wel noodzakelijk was om het merk in het portfolio te hebben.

Uitstekend jaar

Maar voor Bentley was het gek genoeg een uitstekend jaar! Ondanks een krimpende markt (iets met een virus), wist Bentley zowaar te groeien. Nu is het geen merk waar er miljoenen van weggezet worden, maar de stijging van 2% is indrukwekkend. Er werden namelijk 11.206 auto’s verkocht in 2020. Dat is een recordaantal voor het edele Britse merk.

Verkopen Bentley 2020

Het is helemaal bijzonder als je je bedenkt dat de fabriek niet op volle toeren heeft kunnen draaien. Zo was de fabriek in Crewe 7 weken gesloten wegens een lockdown. Vervolgens draaide de fabriek 9 weken op halve kracht. Bentley zelf had al verwacht een recordjaar te graan draaien, maar wisten niet zeker of dat ook ging lukken met alle coronaperikelen.

Best verkochte Bentley’s

De belangrijkste Bentley is natuurlijk de enorm grote Bentayga. De luxe SUV is echter minder dominant in de verkoopcijfers dan je zou denken. Van alle verkochte Bentley’s is 37% een Bentayga. Veel, maar niet extreem. Op nummer 2 staat de Continental GT Coupé met 24%. Nummer 3 is de Continental GT Convertible met 15%.

Voor dit jaar zijn alle ogen gericht op de Bentley Bentayga Hybrid, die eergisteren werd onthuld. Meer geëlektrificeerde Bentley’s zullen snel moeten volgen. Bentley is van plan om de komende jaren over te stappen naar elektromotoren in plaats van benzinemotoren.