Bentley verkiest elektrisch boven benzinemotor

Bentley heeft liever goeie elektrische accucellen dan veel pk’s, als ze dan toch knopen moeten doorhakken.

Het is een transitie die iedereen maar moet accepteren: die naar elektrische auto’s. Zoals het er nu naar uitziet, is die good old verbrandingsmotor binnen een paar decennia niet meer te koop. Althans, niet in de reguliere auto’s die mensen daadwerkelijk kopen. Hatchbacks en crossovers, om maar iets te noemen.

Waarschijnlijk ook niet in Bentley’s, overigens. We wisten eerder al dat Bentley aan een elektrische auto werkt. Die elektrificatieplannen lijken echter verder te zijn dan we dachten. Bentley gaat namelijk sneller de switch maken naar elektrificatie, zo zegt Bentley-CEO Adrian Hallmark tegen Autocar.

Dit heeft alles te maken met het coronavirus. Door dat virus verwacht Bentley namelijk dit jaar een heel kwartaal te hebben zonder omzet. Als je geen auto’s kan bouwen, is het immers nogal lastig om geld te verdienen. Drie maanden geen inkomsten betekent dat ze zullen moeten snijden in de kosten. En waar hebben ze zitten snijden? In die verbrandingsmotor.

We hebben op meedogenloze manier onze kosten moeten prioriteren. We hebben aan hendels moeten trekken om onze kosten onder controle te kunnen krijgen. Alles dat we hebben gedaan, hebben we bij de verbrandingsmotor gedaan. Bepaalde derivaten hebben we moeten uitstellen of zelfs afstellen. Adrian Hallmark, CEO van Bentley

Maar als ze het geld niet in de verbrandingsmotor steken, waar gaan die Britse ponden dan naar toe? Juist, plug-inhybrides en volledig elektrische auto’s. En dat is niet uniek voor Bentley, zo stelt Bentley zelf. De gehele industrie zou de pandemie zien als een ‘natuurlijke versneller’ richting groene technologie. “Als je moet prioriteren, waar ga je dan op wedden? Op meer pk’s, of op betere accutechnologie? Het logische antwoord is dat laatste”, aldus Hallmark.

Overigens denkt de VAG-topman van verkoop Christian Dahlheim iets vergelijkbaars. Al is hij nog wel wat voorzichtiger. Zo zou de infrastructuur (in Duitsland) nog het grootste probleem vormen voor een groter aandeel aan elektrische auto’s. Pas als dat obstakel weg is, kan de elektrische auto pas écht flink groeien, aldus VAG. Tot die tijd kunnen we nog lekker blijven rondtoeren met benzine en diesel, dus.