Volkswagen T-Roc cabrio – rijtest en video

De eerste Jeeps waren ook softtops, dus dit is geen gek idee of wel? Tijd voor de rijtest van de Volkswagen T-Roc cabrio om het uit te vinden.

Volgens Volkswagen combineert de T-Roc cabrio “de geliefde eigenschappen van een SUV, zoals het robuuste design en de hoge zitpositie, met de vrijheid van rijden in een cabriolet”. Nou dat zullen we wel eens zien! De gewone T-Roc scoorde hier op de redactie niet echt punten. We vonden het in eerste instantie vooral een leuke auto voor je moeder (mits ze niet te jeugdig is). En toen lanceerde VW de T-Roc R (rijtest). Best een gek ding met 300 pk in een relatief compacte SUV. Dat is al een stuk beter.

Het is natuurlijk wel zo dat de huidige autokoper dol is op dit soort cross-overs, de verkoopaantallen blijven groeien. Het lijkt dus gek, maar het maakt de T-Roc precies het soort auto dat een extra carrosserievorm zoals een cabriolet zou kunnen rechtvaardigen. Want oh ja, de coupé achtige SUV’s doen het ook best aardig. Toch zijn er velen papieren ideeën die in de praktijk net iets anders uitpakten, de Evoque cabriolet was ook geen blijvertje. Of deze SUV cabrio een blijvertje is, valt dus nog te bezien. Eerst maar eens de Volkswagen T-Roc cabrio aan een rijtest onderwerpen om te zien hoe dat bevalt.

Een slimme softtop

De attractie van de T-Roc Cabrio is de softtop, die in minder dan 10 seconden elektrisch te openen is. Dat kan ook tijdens het rijden bij snelheden tot 30 km/u. Een korte stop voor een verkeerslicht is gezien de snelheid van het openen en sluiten dus voldoende om het dak te bedienen. Volkswagen gebruikt het dak zelf als afdekking als deze geopend is. Daarmee besparen ze een extra stap in het openen en sluiten.

De maximale snelheid van 30 km/u betekent dat je het net niet echt rijdend kan doen, zonder andere verkeersdeelnemers lastig te vallen. Erg handig voor de hete zomerse dagen is dat het dak ook met de sleutel volledig geopend en gesloten kan worden.

Het stoffen dak is uit meerdere lagen opgebouwd en houdt dus koude, warmte en geluid goed buiten. Met het dak omhoog blijft de vertrouwde T-Roc-styling grotendeels intact. De achterdeuren verdwenen, vierdeurs cabrio’s is echt iets uit het verleden. Vreemd genoeg werd de T-Roc cabrio 34 mm langer en ook de wielbasis is 37 mm groter geworden. Niet zichtbaar zijn de verschillende versterkende maatregelen in de deuren en de onderkant om een deel van de verloren stevigheid te compenseren. Zoals zo vaak betekent dat de T-Roc als cabriolet flink is aangekomen, het gewicht is met bijna 200 kg gestegen.

Een deel van de extra kilogrammen wordt voor rekening genomen door een veiligheidssysteem specifiek voor cabrio’s. Bij een (dreigend) ongeval klappen razendsnel rolbeugels uit die bij bescherming bieden aan de achterpassagiers.

Ruimte T-Roc cabrio

Het probleem bij iedere cabrio is dat de kap ruimte inneemt. Kofferbak en achterbank leiden daar (vrijwel) altijd onder en bij de open Volkswagen SUV is dat niet anders. Toch valt het ruimteaanbod niet tegen, de kofferbak is nog altijd 284 liter (445 liter voor de reguliere T-Roc). De kofferklep is weliswaar klein, maar de bagageruimte is relatief zeer diep. Als je langere dingen wil meenemen, dan kan de achterbank leuning plat worden gegooid. Handig voor wintersport.

De ruimte op de achterbank is ook alleszins redelijk. De MINI Cabrio lijkt me een redelijk gedoodverfde concurrent, die heeft veel minder ruimte voor de achterpassagiers en de leuning staat veel meer rechtop.

Het interieur is ook typisch Volkswagen: netjes maar niet heel spannend. In de VW T-Roc cabrio van de rijtest was alles stemmig zwart en grijs, maar dat hoeft niet. De sierstrips en delen van de middenconsole kunnen in kleur worden meegespoten. Dat maakt het ietsje leuker en een cabrio koop je natuurlijk niet om je leven saai te laten zijn.

Zelfs de “instapper” Style is al erg luxe uitgerust: climate control, Lane Assist, Adaptive Cruise Control, Park Distance Control vóór en achter, Front Assist, automatische koplampverlichting, een regensensor en het multimediasysteem ‘Composition Colour’ is allemaal standaard.

De T-Roc cabrio R-line krijgt natuurlijk dikkere velgen, R-Line bumpers en sportstoelen. Maar ook het Active Info Display en het ‘Discover Media’ navigatie- en multimediasysteem met 20,3 cm kleuren touchscreen.

Motoren T-Roc cabriolet

Er is niet rammend veel keuze qua motoren. Voor de Duitse markt levert Volkswagen overigens nog een T-Roc cabrio 2.0 TDI. Gezien de dieselhaat van onze overheid hoeft importeur PON die niet naar Nederland te halen. Er blijven dan nog twee motorvarianten over, beide benzines. De instapper is de 115pk sterke 1.0 TSI met een handgeschakelde zesbak. Ietsje rapper is de 1.5 TSI met 150 pk en 250 Nm koppel. Deze is altijd aan een 7-traps DSG automaat gekoppeld. Als je een T-Roc cabrio R-line ziet rijden, dan is dat altijd de 1.5 TSI. Noblesse oblige of iets dergelijks.

Niet dat de T-Roc cabrio 1.5 TSI R-line een enorme strepentrekker is hoor, maar voor het soort auto is de T-Roc Cabrio vlot genoeg. De topsnelheid is 205 km/u, de sprint naar de 100 duurt 9,6 seconden. Natuurlijk is de DSG-bak weer erg afgestemd op brandstofbesparing, maar schakelt verder rap genoeg naar een versnelling die dat woord ook waardig is.

Qua rijden doet de T-Roc cabrio R-line wel ongeveer wat je ervan verwacht. Dankzij redelijk breed rubber is er genoeg grip en de 150 pk gaan ook de voorwielen het onder normale omstandigheden niet heel moeilijk maken. Het weggedrag is simpelweg heel volwassen. De koets voelt ook echt stevig, tordeert niet, het trilt niet etc. Meer dan prima dus.

Conclusie en prijzen

Er zijn al heel wat cabrio’s gesneuveld in de prijslijst. Milieu- en veiligheidseisen maken het duurder om een versie met open dak te ontwikkelen. De veranderende consumentensmaak (lees: iedereen aan de SUV) helpen er niet aan mee. Wat dat betreft heeft de T-Roc cabrio genoeg ruimte op de markt.

De T-Roc Cabrio 1.0 TSI Style met 115 pk is er vanaf € 36.600 (of € 39.850 voor de 1.5 TSI DSG). De Volkswagen T-Roc cabrio R-line van de rijtest is er vanaf € 44.700. Het is ietsje duurder dan een MINI Cabriolet die kleiner is. En het is goedkoper dan de Audi A3 Cabriolet en BMW 2-serie cabriolet. Kortom: de prijs klopt. Als tweede auto slaat de T-Roc Cabrio geen slecht figuur, maar de open Volkswagen SUV kan ook zeker als eerste auto in het huishouden fungeren.