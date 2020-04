Rijbewijs net verlopen? Geen paniek, die blijft tot juni geldig

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verlengt alle verlopen rijbewijzen tot 1 juni.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken heeft onze overheid een aantal dingen besloten. Die maatregelen zijn inmiddels (hopelijk) wel bekend. Een neveneffect daarvan is – kennelijk – dat mensen hun rijbewijzen moeilijker verlengd kunnen krijgen. En dat is nogal onhandig, natuurlijk. Want een verlopen rijbewijs kan leiden tot boetes of zelfs een verzekeraar die in het geval van ongelukken geen eurocent wil overmaken. Niet dat iemand nu nog rondrijdt, maar goed.

Om deze mensen tegemoet te komen, is minister Van Nieuwenhuizen tot een oplossing gekomen. Is je rijbewijs op 16 maart of later verlopen? Dan is ie automatisch tot 1 juni geldig! Deze bestuurders blijven volgens de minister dus verzekerd en zullen geen boete krijgen van de politie. Om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk. Ook mensen met een ander EU-rijbewijs vallen onder deze regeling.

Er zijn wel een paar kanttekeningen, uiteraard. Aan je pasje verandert bijvoorbeeld helemaal niks. Dus in het buitenland is je rijbewijs nog steeds verlopen, met alle gevolgen van dien. Oh, en de maatregel is alleen geldig voor mensen wiens rijbewijs vijf of tien jaar geldig is. Moet je vaker dan dat een nieuw rijbewijs aanvragen vanwege een medische keuring, dan geldt deze maatregel niet. Dit vanwege de verkeersveiligheid.

Die datum van 1 juni is trouwens niet heilig. Als het verlengen van een rijbewijs door de corona-maatregelen dan nóg niet mogelijk is, wordt dit misschien verlengd. Al is dat voor nu nog even koffiedik kijken.

