De oude F1-baas van Robert Doornbos is overleden

Screenshot

Het rijtje levende Formule 1-iconen is weer kleiner geworden.

Als je het hebt over twee legenden uit de Formule 1 die een eeuwigheid onderdeel uitmaken van de sport komen waarschijnlijk Bernie Ecclestone en Eddie Jordan naar boven. Laatstgenoemde heeft helaas zijn laatste adem uitgeblazen, de voormalige teambaas van Robert Doornbos is op 76-jarige leeftijd overleden.

Het icoon uit de Formule 1 vocht al enige tijd tegen een agressieve vorm van blaas- en prostaatkanker. Eind 2024 werd bekend dat kanker ernstigere vormen aannam. Uiteindelijk kon zijn lichaam niet meer tegen de ziekte vechten. Vanmorgen vroeg, lokale tijd, blies Jordan zijn laatste adem uit in Kaapstad, Zuid-Afrika.

Zijn familie wist al langer dat het niet de goede kant op ging, Eddie Jordan overleed dan ook in het bijzijn van dierbaren. Ondanks zijn ziekte was Jordan nog altijd publiek actief. Afgelopen maandag sprak hij, op St. Patrick’s Day, over zijn ambities met de London Irish Rugby Football Club. Hij was recent erevoorzitter geworden. Het laat zien dat Jordan nog niet bezig was met de dood: hij was en bleef een druk baasje.

Robert Doornbos

Nederlanders kunnen Eddie Jordan vooral kennen als de teambaas van Robert Doornbos. In 2005 was de Nederlandse coureur de derde rijder voor het Formule 1-team Jordan Grand Prix. Dat was tevens het laatste jaar van het in 1991 opgerichte team. Bekende coureurs als Eddie Irvine, Michael Schumacher, Jean Alesi en Rubens Barrichello hebben gereden voor Jordan.

Een wereldkampioenschap zat er nooit in. Het team wist niet bestand tegen de machtige grote teams als Ferrari of McLaren. Maar in 1999 wisten ze wel als derde in het constructeurskampioenschap te eindigen. Meteen het beste resultaat ooit, dat kunstje wisten ze niet opnieuw te flikken. Vandaag de dag kennen we Jordan Grand Prix als Aston Martin F1.

De Formule 1-wereld gaat vooral een flamboyante persoonlijkheid missen. Want Eddie Jordan nam geen blad voor de mond. Zijn mening, onder andere in zijn tijd als tv-analist, werd nooit onder stoelen of banken geschoven.

Wat dat betreft een absoluut gemis.