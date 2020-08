Autoblog Garage: Mercedes EQC update

We ‘stekkeren’ inmiddels al weer heel wat weken door Nederland met onze Mercedes EQC duurtester. Kijken of de rest van de redactie er ook mee overweg kan.

Zelfredzaamheid is een mooie eigenschap. Die werd bij mij onlangs getest toen @wouter duidelijk maakte dat hij met de Peugeot 508 Duurtester een retourtje Hannover (voor de Volkswagen ID.3) ging doen. Daarna een retourtje Italië (vakantie). Zo stond er dus ineens een elektrische auto in de vorm van een Mercedes EQC duurtester voor mijn deur voor de periode van 3 weken. EV Rijden is zo moeilijk niet als je maar je zaken op orde hebt voordat je ze nodig hebt!

My first Laadpas

We rijden de Mercedes EQC duurtester om content mee te maken, van onze partner Mobility Service. En op de vraag of daar ook een laadpas bij geleverd moest worden gaf Wouter vrolijk het antwoord: neen! Heer Karssen heeft immers al meerdere EV’s op de oprit gehad voor langere tijd EN heeft een laadpaal en dus ook een ‘pas/token-dinges’. Ik daarentegen had eigenlijk voorheen altijd de luxe van ev+laadpas wanneer ik een elektrische demo ter beschikking had. Tijd voor een EIGEN laadpas dus.

Even in de privatelease-modus wist ik het natuurlijk zelf allemaal beter en vroeg ik Mobility Service niet om advies. Ik had natuurlijk ook ons artikel over laadpassen voor op vakantie kunnen raadplegen, maar ook hier nam ik niet de tijd voor. Ik wilde gewoon snel 1 of 2 laadpassen ter beschikking hebben (Zoals mijn filosofie bij bankkaarten/creditcards: 1 is geen!).

Omdat ik wist dat ik niet voor 10.000 km stroom nodig zou hebben in die paar weken koos ik 2 passen uit waar de abonnementskosten precies € 0 euro zijn, van namen die ik ken. Ik kwam uit bij Total en ANWB. Het moet gezegd: beide passen had ik binnen 3 werkdagen in huis. Bij Total kon ik kiezen voor een ‘token’ die nu aan de sleutelbos hangt, bij de ANWB moest het een pas zijn.

Die zit dus ergens in de portemonnee die in Apple Pay tijd steeds vaker vergeten wordt. Total werkte direct en tot op heden na 5+ laadbeurten zonder problemen. De ‘pijn’ wordt 1 maal per kwartaal geïncasseerd vertelde de website mij. Ik betaal bij Total € 0,35 starttarief (Hallo, 1999 belde ze willen hun vaste lijn abonnementsstructuur terug…). Het verbruik bij Total kan je aflezen op de website bij Total-Edrive, behalve dan dat dit TOTAAL (ja, ik maak hem gewoon) niet het geval is. Online loopt het overzicht hopeloos achter. Na een kleine maand is er nog geen data beschikbaar.

De ANWB pas… Tsja, na 4 keer de code online te willen activeren met telkens een foutmelding was ik er klaar mee. Als ooit de Total optie weigert wordt dat dus alsnog op de telefoon proberen die te activeren. Zorgen voor later!

My first Laadpaal-boete

In de week dat ik voor een ‘laadpaal-artikel’ met de gemeente Lansingerland contact had over boetes uitschrijven en openbare-laadpalen scoorde ik uitgerekend mijn eerste laadpaalboete in die gemeente. Lang verhaal kort. Met de hele wijk op vakantie en alle parkeervakken leeg zet ik op vrijdagmiddag de Mercedes EQC Duurtester aan de laadpaal voor de deur (vrij parkeren) om erachter te komen dat de paal aan beide kanten geen sjoege gaf. Een telefoontje naar de helpdesk bevestigde dat: “inderdaad meneer ik kan de modem ook niet benaderen, dat wordt volgende week pas gefixt”.

Geen kabel is boete meneer Ras!

Nu was ik natuurlijk al te laat thuis, dus snel de kabel weer in de auto (want als iets kapot is laat je de stekker er niet in, toch?) en hop het huis in. Ergens bekroop me het gevoel dat ik iets verkeerd deed. Een paar uur later bedacht ik me dat het niet slim was om de auto daar te laten staan. Ook al deed de paal het niet. Maar het kwaad was al geschied, een fraai schoongeregend geel papiertje prijkte onder de ruitenwisser. Toen ik hem een beetje tegen het licht hield zag ik wel dat ergens een 9 en een 0 stond. slik! De boete van € 104 (incl admin kosten) is inmiddels binnen en al voldaan. Of ik er tegen in beroep kan/moet.. Ik hoor het graag in de comments: wat denken jullie, kansloos of kansrijk?

De Mercedes EQC Duurtester op pad

In vakantietijd is de woonwerkrit van dorp naar 010 best goed te doen en omdat de parkeervergunning toch geregeld was nam ik de EQC elke dag mee naar kantoor de afgelopen weken. Bij de eerste drempel denk je nog dat je het verkeerd hebt gehoord, maar bij de tweede drempel weet je het zeker. De Mercedes ligt voor een SUV echt belachelijk snel op de grond. De combinatie van het deinende karakter van het onderstel met de laagdoorlopende bumper voor is geen gelukkige in de stad. Bijna kruipend over iets meer dan modale drempels is dus het devies.

Als je dan toch wat snelheid terugneemt valt op dat je met de EQV veel bekijks hebt. Dat zegt wellicht meer over het feit dat de Mercedes geen groot verkoopsucces is dan over de styling. Zo in het zwart is de Mercedes naar mijn bescheiden mening vrij anoniem. Maar iedereen die naar de auto staat te kijken wanneer je uitstapt weet WEL dat het een EV is. Meerdere malen de afgelopen week was de EQC dus een conversation-starter.







Op pad met de Mercedes verwacht je zwaar regenererende werking bij gas-los. Maar dat is zelfs niet het geval in de eco-modus. In die modus gooit Mercedes overigens een zware weerstand op het gaspedaal. Je kunt hem minder ver intrappen. Trap je door de duidelijke weerstand heen dan spurt de EQC nog steeds vooruit. Maar tot dat punt heb je bijna moeite om het overige verkeer voor te blijven. Die stand ging dus vrij vlot weer uit. De auto start overigens elke keer gewoon in ‘Normaal’.

Laden met de Mercedes EQC Duurtester

Tijdens de weken dat ik me ontfermde over de EQC ging de familie ook een weekje naar de Achterhoek. Met de Mercedes dus. Bij vertrek thuis gaf het display voor me een gezonde 350km range aan en inderdaad, 160km verder bleek daar nog een dikke 180km van over. 100 Kilometer per uur is dus zeker voor de range geen probleem. Nu is het overigens ook zo dat nog niet iedereen in het gezin fan is van de ‘instant-torque’ van een EV, dus echt door-geaccelereerd is er ook niet. Op de zaterdagmorgen dat dit artikel live gaat zijn we net terug van die ‘Achterhoek-trip’ dus dat betekent dat wanneer wij in de auto zaten de airco overuren draaide.

Om het even terug te rekenen naar verbruik per 100km. Ik kwam tijdens mijn paar weken tot ongeveer 21 kwh per 100km. Had ik deze Kilowatts allemaal lekker thuis kunnen laden dan was dit circa € 5 per 100km geweest. Maar er zijn natuurlijk meer manier om de verbruikskosten te berekenen zoals we al schreven in het artikel over kosten van elektrisch rijden.

Overigens, op zoek naar een laadpaal met een beetje power kwam ik uit bij Sanderman Tanken&Wassen in Rijssen. Ik voelde me daar even vrachtwagenchauffeur. “U bent aan het laden? Dan kunt u gewoon binnen koffie pakken hè!”. Heerlijk die Achterhoekse gastvrijheid!

Een klein uurtje laden geeft je ook tijd om tegelijk maar wat te ‘laadpaalspotten’. Deze heerlijke NIET EV combi kwam voorbij terwijl ik stond te puffen over mijn kopje gloeiend hete koffie met buitentemperatuur van 35+ graden.

Even terugcirkelend naar het begin. Als je alles zelf uit wilt vinden dan kom je er ook wel. Welke passen werken en waar de laadpalen zijn, maar zeker als je met je gezin in de auto zit is het ook wel fijn dat je alles met een EV een beetje op orde hebt. Hoe je het ook wendt of keert, het is in het begin allemaal net even iets anders. Maar wat blijkt, eigenlijk is alles redelijk ‘hufterproof’ en als je 1 keer alles uitgevogeld hebt ben je klaar voor de komende tijd elektrisch rijden. Zo, eens even googlen op ev private-lease aanbiedingen, want de MINI is natuurlijk al weer een maand oud…