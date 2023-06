Zware eisen Hamilton doet Mercedes twijfelen over contractverlenging

Er zijn wat problemen bij de onderhandelingen over het nieuwe contract van Hamilton.

Waar wij eerder best positief waren over het nieuwe contract van Lewis Hamilton, blijken er toch wat beren op de weg te zijn. Zoals we eerder beschreven: een contract is pas geldig als de handtekeningen erop staan en op dit moment is dat nog niet het geval. Dat heeft verschillende redenen.

Nieuw contract Hamilton

Een ‘formaliteit’ noemde teambaas Toto Wolff het eerder, maar de werkelijkheid blijkt anders. De altijd goed geïnformeerde krant Daily Mail laat optekenen dat zij er rekening mee houden dat de race op Silverstone -over twee weken al- de laatste zou kunnen zijn van Hamilton in dienst van Mercedes. Natuurlijk moet hij wel het seizoen uitrijden, maar de krant doelt op het roemruchtige circuit waar hij wellicht voor de laatste keer in de kleuren van MERC zal kachelen. De onderhandelingen verlopen dus stroef, dat kunnen we wel constateren. Eerder zei Wolff wel al dat onderhandelen met de coureur lastig waren.

Er zijn namelijk wat struikelblokken die opgelost moeten worden. Een beetje tempo is wel handig, want het contract van de Engelsman loopt aan het einde van dit jaar af. Hoe langer het duurt (nu al meer dan zeven maanden), hoe meer hij kan gaan twijfelen. Er zijn namelijk genoeg andere leuke dingen te doen bij bijvoorbeeld andere teams.

Struikelblokken

Bij onderhandelingen gaat het altijd over geld, toch? Dat doe jij ook als je een nieuw contract aangaat bij je werkgever. Nieuwe baan is meer geld. Zo simpel is het. HAM weet dat en hij gaat ervoor. Hij casht op dit moment 27,5 miljoen Britse pond per jaar, dat is een goede 32 miljoen euro. Hier kan nog een bonus aan toegevoegd worden van 15 miljoen pond (17,5 miljoen euro) als hij kampioen wordt. Nou, naar die bonus kan hij fluiten. En Hamilton is niet dom, hij denkt dat het volgend jaar ook lastig gaat worden dus hij zou die bonus graag standaard willen.

Tweede akkefietje is zijn rol als ambassadeur voor het raceteam van Mercedes. Hij zou zich graag voor tien jaar willen conformeren, maar wel voor 20 miljoen pond per jaar. Dat is meer dan 23 miljoen euro dat hij per jaar op zijn rekening kan bijschrijven. Lekker pensioentje dus, maar daar zijn ze dus ook nog niet uit.

It’s all about the money

Deze bedragen zijn geen kattenpis en daarom wordt er zo stevig over onderhandeld. Hamilton is een alfa mannetje en zijn doel lijkt om het meeste geld te verdienen van alle coureurs. De vraag is of dat gaat lukken met een veel beter presterende Max Verstappen die ook de miljoenen voor het oprapen heeft. Wint hij toch nog wat. Of het gaat lukken? Wie weet. Echter, er moet wel wat schot inkomen want anders pist Hamilton naast het potje…