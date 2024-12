Max Verstappen moet vreselijk veel betalen voor zijn superlicentie

Elk voordeel heb ze nadeel, want de superlicentie van Max Verstappen is de allerduurste.

Het Formule 1-seizoen is afgelopen en dat betekent dat we de balans kunnen opmaken. Vandaag hebben we het eens over de kosten voor de superlicentie die de heren coureurs voor de kiezen krijgen. En vooral Max Verstappen moet veel betalen…

En voordat we dingen gaan roepen als ‘da’s zeker omdat hij geen Brits paspoort heeft’, of ‘ze moeten ook altijd Max hebben’, neen. Da’s niet het geval. Het is eigenlijk wel fijn dat Max zoveel moet betalen voor zijn superlicentie.

Max moet heel veel betalen voor zijn superlicentie

De kosten worden namelijk berekend aan de hand van het aantal punten dat een coureur haalde in het afgelopen seizoen. Oh ja, er is ook een startbedrag, zodat Valtteri Bottas niet gratis een superlicentie voor 2025 krijgt.

Het basisbedrag is 11.453 euro. Dat ben je sowieso kwijt als je het papiertje wil hebben. Maar dan komt het variabele gedeelte om de hoek kijken. Per punt betaalt de rijder namelijk 2313 euro. Behalve als hij niet meer heeft dan 5 punten, dan betaalt hij alleen het basisbedrag.

En dan begint het rekenen. Max Verstappen heeft het WK gewonnen, dus het is logisch dat hij het meeste betaalt. 437 punten waren genoeg voor zijn vierde titel. Dat keer 2313 en 11.453 er dan bovenop komt uit op een keurige 1.022.234 euro. Da’s een hoop. Niet dat het Max iets zou moeten schelen, per jaar casht hij minstens 50 miljoen.

De nummer 2 is Lando Norris. Hij moet 876.515 euro betalen voor zijn superlicentie. De top 3 wordt gecompleteerd door Charles Leclerc die 834.881 euro armer wordt door het Formule 1-rijbewijs. Ach, weet je wat, hier staan alle rijders met de bijbehorende bedragen.

Maar ook voor Max Verstappen geldt het credo dat bovenaan ook gemeld wordt, maar dan omgekeerd. Ieder nadeel heb ze voordeel dus. Want Max was afgelopen seizoen een heel stuk minder dominant dan een jaar geleden. Toen scoorde hij 575 punten.

Een snelle rekensom leert dat het Max toen 1.217.900 euro kostte om dit jaar te mogen rijden. Da’s dus een besparing van ruim 2 ton! Kijk, da’s even lekker, daarmee kan hij makkelijk een middag parkeren in Amsterdam!

Inpakken en wegwezen!