Toplimo ontdoet zich van groene motoren, behoudt V8

Kijk, zo zien we het graag.

Het lijkt iets van ‘nu’ te zijn, maar we zijn al een jaar of 10 bezig met hele downsize-geneuzel. Voor wie onder een steen heeft geleefd of in Saoudi-Arabië: verbrandingsmotoren stoten CO2 uit. Met een turbo is het makkelijker om op deellast gunstige verbruikscijfers te realiseren. Althans, voornamelijk op papier.

Aangezien in veel landen er een bepaalde financiële berisping staat op het uitstoten van CO2 (je weet wel, wat de bomen nodig hebben), gingen bijna alle automerken over op motoren met een of twee turbo’s. Ook de Amerikaanse merken gingen overstag. Zo is er geen enkele Lincoln te verkrijgen met een achtcilinder: een V6 is het maximum haalbare. Ook Cadillac heeft het downsize-principe toegepast op hun range, waaronder hun topmodel, de CT6.

Het succes daarvan is vooralsnog niet heel erg groot te noemen. Cadillac deed net als de Europeanen heel erg progressief met een 3.0 V6 Turbo en zelfs een viercilinder 2.0T. Jazeker, een amechtig vierpittertje in een achterwielaangedreven vlaggenschip van Cadillac. Er zijn tijden geweest dat een 2.0 motor niet eens voldoende was om als ruitenwissermotor te fungeren.

De CT6 is in Europa, ondanks zijn kwaliteiten, niet een veel voorkomende auto. De markt voor toplimousines is qua aantallen niet zo groot en de mensen die in dit segment shoppen, zijn waanzinnig conservatief. Blijft over de Amerikaanse markt, die niet zit te wachten op kleine torretjes in grote auto’s. Ook meten ze daar het verbruik anders, waardoor het verschil op papier niet eens zo heel erg groot is.

Cadillac had onlangs al besloten om de 2.0 Ecotec viercilinder te schrappen. Die variant was nog minder in trek dan Johan Derksen op het Eurovisie Songfestival. Nu heeft Cadillac ook besloten om de CT6 met 3.0 TT V6 te schrappen. Er blijven nu twee motoren over. Een atmosferische 3.6 ‘LGX’ V6 en de 4.2 LTA V8 met 550 pk in de Cadillac CT6 V-Series (afbeelding boven).

Nu we toch met de huishoudelijke mededelingen van Cadillac bezig zijn, het einde van de Cadillac XTS (afbeelding boven) is ook aangekondigd. De auto zal tot oktober in productie blijven. De Cadillac XTS zal samen met de Cadillac CTS (die er óók uitgaat) gezamenlijk opgevolgd worden door één model: de Cadillac CT5 (afbeelding onder). Dan weet je dat ook weer.