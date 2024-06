Zweedse fabrikant heeft moeite met Chinese importtaksen

Een Zweedse fabrikant die stoeit met Chinese Importtaksen. Dat klinkt raar, ze zijn toch Zweeds?

Dat China al een tijd niet weg te denken is in de automotive wereld, dat weten we. Dat ze tegenwoordig ook puike auto’s bouwen, is ook bekend. Dat de hele ouderwetse westerse wereld hen met argusogen bekijkt, is ook een gegeven. Diverse westerse landen zien de bui al hangen en voeren nieuwe importtaksen in om Chinese auto’s minder interessant te maken voor de westerse consument.

Thomas Ingentlath – CEO van het Zweedse geachte Polestar – is het daar niet mee eens. De grote baas van het elektrische merk sprak zijn verbazing uit over het besluit van de club van Joe Biden. De VS wil het invoeren van EV’s uit China zwaarder belasten middels importtaksen.

Zweedse fabrikant heeft moeite

Ingenlath hekelt met name de grilligheid waarmee het gepaard gaat. Het is nu de mode om in de politiek mee te kletsen met alle winden en nu is het zo dat iedereen China heel eng vindt. Met name de grilligheid van 0 naar 100 procent tarieven.

Uiteraard preekt Ingenlath ook een beetje voor eigen parochie. Polestar is van origine een Zweeds merk, maar het is natuurlijk onderdeel van de Geely-groep en Geely is – jawel – Chinees.

Overigens springt Polestar wel in op de politiek-juridische ontwikkelingen. Daarom wordt de Polestar 3 gebouwd in de Charleston-fabriek in South-Carolina. Daar rolt ook de S60 van de band.

Handel moet beide kanten op

De komende Polestar 4 zal Polestar bouwen bij de Renault-fabriek in Busan, Zuid-Korea. Op deze wijze hoeven ontwijken ze de importheffingen vanuit de VS. Want zaken doen met Zuid-Korea is wel gewoon bon ton.

Volgens Ingenlath werkt de vrije handel beide kanten op. Niet alleen tussen China en de VS, maar ook andersom. Daarbij zullen de Amerikaanse importtaksen ervoor zorgen dat de Chinese overheid ook met vergeldingsacties komt. Door is vrijhandel niet langer eenvoudig, aldus de Polestar-baas.

De levering van de Polestar 3 staat voor dit kwartaal gepland voor de Amerikaanse markt. Voor de Nederlandse markt moet je volgens Polestar rekening houden met september van dit jaar. De eerste Europese Polestar (de Polestar 7) staat op de agenda voor 2027. En die toffe Polestar 6 cabrio komt ook gewoon!

Via: Auto News Europe

Meer lezen? Deze Polestar laadt in 10 minuten van 10% naar 80%!