Zwiebelkuchen! Withete info over de nieuwe BMW M3

Nog meer info? Ja nog meer!

Hoewel BMW de badge ernstig verwaterd heeft door de BMW M3 coupé en cabrio M4 te noemen, spreekt de cijfer-lettercombinatie ‘M3’ nog steeds enorm tot de verbeelding onder echte benzinehoofden. Naast de Porsche 911 is de M3 waarschijnlijk de auto (of de badge) die op de circuits die de wereld rijk is de meeste races gewonnen heeft. Logisch dus dat er met smacht wordt uitgekeken naar de nieuwste generatie als er weer een modelcyclus tot zijn einde komt.

We hebben dan ook al verschillende keren geschreven over feitjes en geruchten over en rondom de nieuwe über-Dreier, zoals toen M GmbH nieuwe chef Markus Flasch bekend maakte dat er ook weer M3’s komen met handbak. Inmiddels heeft Flasch nog wat extra dingetjes verklapt over de auto tegenover Car Magazine, waardoor we nu eigenlijk wel alles denken te weten.

Ten eerste komt de M3 (en M4) er met twee varianten van de S58 die we kennen uit de X3M en X4M. De standaardversie heeft 480 pk, de ‘Competition’ heeft 510 pk. Daarmee is de sterkste variant net zo krachtig als de C63 AMG en Giulia Q. BMW vindt het kennelijk niet nodig om nog eens een keer dik over die concurrenten heen te gaan. Ten tweede en misschien nog wel veel belangrijker, is dat de M3 er komt met een variant van de (uitschakelbare) vierwielaandrijving uit de M5, maar daarnaast ook als een extra premium pure RWD versie. Die laatste wordt dus de real deal, ondanks dat ‘ie wat langzamer naar de honderd zal blèren.

Image-Credit: M3 spyshot via autojunk