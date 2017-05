“Aantal stekkerauto’s in Nederland groeit dóór”

De rekenwonders van het CBS geloven nog steeds in de vergroening van het Nederlandse wagenpark.

En da’s natuurlijk hartstikke mooi, want de doelstelling van 200.000 (semi-)elektrische auto’s in 2020 staat nog steeds overeind. Om dat aantal te halen zal er echter nog wel het nodige moeten gebeuren, want volgens het CBS stond de teller aan het begin van dit jaar op 109 duizend stekkerauto’s. Daarbij gaat het dus om zuivere EV’s en om plug-in hybrides.

Het totaal van 109 duizend stuks ligt 27 procent hoger dan dat in 2016. Desalniettemin nam de groei na 2015 sterk af, wat natuurlijk logisch is gezien de wijzigingen in bijtellingsland. Zo gingen in 2015 nog 45.000 nieuwe stekkerauto’s de deur uit, waar dat er in 2016 nog 22,5 duizend waren.

Wel vragen we ons af hoe het zit met de export van stekkerauto’s. We schreven eerder al over het feit dat veel van deze wagens reeds na enkele jaren de grens over gaan en die trend beïnvloedt het aantal PHEV’s en EV’s natuurlijk ook. Helaas staat er niks over in de CBS Jaarmonitor Wegvoertuigen.

De populairste stekkerauto in Nederland was vorig jaar trouwens de Passat GTE. Daarna volgt de Volvo XC90 T8 en op P3 staat, uiteraard, de Tesla Model S. De Outlander PHEV was in 2015 nog de populairste stekkerauto met 8.300 nieuw verkochte exemplaren. In 2016 waren dat er nog maar 700.

Foto: dikke laadcombo door @zodiacnl, via Autojunk