Als de 918 Spyder een facelift zou krijgen

Dan zou dat er wellicht zo uitzien.

Reguliere productieauto’s worden om de x aantal jaren voorzien van een update. Dit is bij gelimiteerde auto’s anders. Er komen geen nieuwe exemplaren en dus hoeven ze ook niet te worden opgefrist. De Porsche 918 Spyder (rijtest) is zo’n gelimiteerde auto. In 2013 mocht de wereld kennis maken met de hypercar uit Duitsland en van de bolide werden slechts enkele honderden exemplaren gemaakt.

Als Porsche nu met de 918 Spyder zou komen dan zou deze er mogelijk uit gaan zien zoals de afgebeelde render door Aksyonov Nikita. De voorkant smoelt wat vreemd, maar aan de achterkant zie je duidelijk de moderne vormgeving die we kennen van de nieuwe Panamera (rijtest). De verwachting is dan ook de volgende generatie 911 dit nieuwe type achterlichten zal gaan krijgen. Bij de echte 918 staan de units duidelijk los van elkaar en worden ze niet doorgetrokken. Doorlopende achterlichten bij een Porsche roepen doorgaans de asosciatie op met de 4s-varianten van het merk.

De 918 Spyder werd onthuld tijdens de IAA in Frankfurt. Ook dit jaar mogen we ons weer opmaken voor een auto van een andere planeet tijdens de beurs in de Duitse zakenstad. Mercedes zal in september het doek trekken van de AMG Project One.