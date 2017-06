Bedenk een bestemming voor deze Ferrari V12

Een redelijk vage advertentie, maar een potje dagdromen is nooit weg.

Waar bepaalde merken in toenemende mate afscheid nemen van de V12, houden fabrikanten als Aston Martin en Ferrari nog steeds vast aan misschien wel de lekkerste motorconfiguratie van allemaal. Bovendien hebben de Italianen plechtig beloofd dat hun twaalfcilinders te allen tijde atmosferisch zullen blijven en dat juichen we natuurlijk alleen maar toe. Zelfs als deze blokken hulp krijgen van elektrospul.

Liefhebbers van V12’s met een goed gevulde knip én een goed idee kunnen hun lol op, want op Marktplaats wordt het blok uit een Ferrari FF aangeboden. Het apparaat (inclusief transmissie) heeft als we de foto’s mogen geloven slechts 520 mijlen achter de rug. Het vermogen bedraagt 660 pk bij een koppel van 683 Nm. Bovendien is de krachtbron nauw verwant aan de motor uit de Ferrari Enzo en dat is altijd goed om te weten. Het blok mag trouwens mee voor 52.000 euro.

Dan nog een Autoblog Supertip, want wie op zoek is naar diverse auto-onderdelen van het duurdere spul kan de verkoper gewoon aan z’n jas trekken. Ook adverteert de beste man met complete koetsdelen van een BMW M5 (F10), een Audi RS5, een Golf GTI en ga zo maar door. Of het zaakje riekt? U mag het zeggen.

Dank aan Dion voor de tip!