Bentley Continentaly GT Supersports: de sterkste ooit!

Bentley komt met een non plus ultra-versie van de Continental, de snelste auto die het merk ooit bouwde.

Met zijn potente V8 is de Conti GT allesbehalve een stakker, maar wie meer power wil, kan bij Bentley terecht voor een gigantische keur aan rappere versies. Van de V8 S, via de W12, via de Speed tot aan de GT3-R. Kennelijk ging die laatste nog niet hard genoeg en komt Bentley nu met een nog rapper exemplaar: de Continental GT Supersports.

Onder de kap uiteraard niet de achtpitter, maar de 6.0 W12 met verbeterd in- en uitlaattraject, grotere turbo’s en een hogere turbodruk De twaalfcilinder is goed voor een whopping 710 pk, liefst 80 meer dan de vorige Supersports uit 2009. Voor een auto van 2280 kilo is de het sprintje naar honderd in 3,5 seconden bizar snel en ook de topsnelheid van 336 km/u is in dat licht bezien hoogst indrukwekkend. Laten we er voor het gemak maar even vanuit gaan dat de Britten ook afdoende remmen monteren op deze Conti.

Op plaatjes van de Continental GT Supersports Convertible moeten we nog even wachten, wel weten we dat deze het sprintje in 3,9 seconden afraffelt en doorstoomt tot 330 km/u. Of dat ook lukt met de kap open vermeldt Bentley niet in haar persbericht.