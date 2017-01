BMW M3 Competition Package F80 – Rijtest en video

Kunnen 19 pk extra, wat onderstelupgrades en een paar zwarte accenten de moeite waard zijn om 7 mille extra voor af te tikken?

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Optimistische geprijsde opties zijn op zich niet nieuws bij de premium merken, maar dan nog springt het Competition Package er (letterlijk) bovenuit. De 3-serie inclusief de M3 kreeg afgelopen jaar een facelift, des te meer reden dus om maar eens een blokje om te gaan.

BMW Individual hoogglans Shadow Line

Oftewel alles wat normaal chroom is, is nu zwart. De raamstijlen, spiegelkappen de nieren van de grille, de kieuwen op de voorschermen en de M3 badge op de achterklep zijn nu zwart. De dubbele eindpijpen van het BMW M-uitlaatsysteem zijn afgewerkt in wat ik roet-zwart zou noemen, maar het politieke correctere BMW houdt het op “black chrome”. Normaal gesproken horen er bij het Competition Package ook gepolijste lichtmetalen 20-inch M-wielen (type 666 M) in de maat 265/30 R20 vóór en 285/30 R20 achter, maar de testauto stond op winterbanden met veel kleinere velgen.

Binnen zijn de aanpassingen heel erg bescheiden, het enige wat er anders is, zijn de veiligheidsgordels met geweven BMW M strepen. Op zich wel een gouden tip om over 10 jaar te zien of een M3 of M4 de Competition Package heeft, want die gordels vervang je niet zo snel.

Extra powerrr & extra sound

Dankzij een extra 19 pk gaat de M3 door twee psychologische grenzen: het totaalvermogen wordt namelijk 450 pk, terwijl het koppel ongewijzigd blijft op 550 Nm. Van de sprint naar de 100 wordt exact één tiende afgeschaafd en dat betekent dat de M3 en M4 Coupé exact in 4 tellen naar de 100 sprinten. De M4 Cabriolet doet er door een fors meergewicht (230 kg) 4,3 seconden over.

De M-Performance uitlaat maakt de soundtrack van de M3 ook weer wat fijner. De V8 uit de vorige generatie wint het nog makkelijk, maar er is nu genoeg uit de zes-in-lijn gehaald. Kippenvel geeft het niet, maar opzwepend is het wel.

Dit is niet goed voor mij

Er zijn foute vrouwen, bepaalde drankjes die je bepaalde vrienden op een bepaald moment van de avond niet meer moet geven en er zijn foute auto’s. Sommige auto’s kwalificeren vooral op de schaal der foutheid qua uiterlijk (Russische tuners scoren hier goed) en hoewel de M3 het niet onaardig doet op dit gebied, de voorbumper is bijvoorbeeld meer een excuus om zoveel mogelijk luchtgaten en happers op te nemen dan dat die enige bescherming biedt. Als er een lege McDonalds-zak tegenaan waait heb je schade, terwijl vroeger bumpers een impact tot 5 km/u moesten kunnen doorstaan.

De M3 is het automobiele equivalent van twerken. Niet perse heel fout, bijna altijd uitdagend, maar ook op de momenten dat het wat minder van toepassing is. Bijvoorbeeld als je je anderhalf jaar oude zoon naar de kinderopvang brengt. Met koude motor, koude banden en een rijstijl die ik nog wel mee vond vallen, kwamen we in de M3 lekker dwars de wijk uit. De achterbank viel even stil, die voelt het dus al prima aan als er een glijpartijtje gaande is.

Grondig vernieuwd Adaptief M onderstel

We moeten wel eens grinniken om de teksten die in persberichten verschijnen en dit was weer eens zo’n moment: “Ook zijn het Active M-differentieel en de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) aangepast aan het toegenomen vermogen.” Van 431 naar 450 pk is tenslotte een stijging van dik 4%, een getal waar menigeen met een CAO een moord voor zou doen om als loonsstijging te krijgen.

De grote wijzigingen zitten zeer zeker niet in die paar extra pk’s, maar wel in het grondig aangepakte onderstel. BMW vat het allemaal eufemistisch samen onder de noemer: nieuwe veren, dempers en stabilisatorstangen. Het effect is groter dan verwacht, een standaard M3 is niet slecht, maar wellicht minder episch dan je op grond van de geschiedenis zou verwachten. Het Competition Pack voegt een snufje epicness toe en maakt van de M3 de auto zoals die direct had moeten zijn.

Vooral de achteras voelt directer, stijver en luistert meer naar de commando’s die een gevorderde bestuurder erop afvuurt. Onderstuur is definitief uit het woordenboek van BMW M geschrapt, overstuur daarentegen…. Bijna telepathisch, zo snel en direct reageert de M3 Competition Pack op de commando’s van het rechterpedaal. Overstuur is makkelijk op te roepen en het is gecontroleerd uit te voeren. Het kan (bijna) overal en (bijna) altijd, ook op de momenten dat het minder gepast is.

Competition Package – altijd doen

Zeven mille voor 19 pk extra is geen goede deal. Zeven mille voor 19 pk extra, een ander uitlaat, 20” velgen en de onderstel upgrades is al een ander verhaal. Het maakt de M3 (en M4) af, dus vink het Competition Package altijd aan bij bestellen van een M3 of M4. Filmpje!