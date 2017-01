BMW moet deze hypercar gaan maken

Vooral nu Mercedes die Project One gaat bouwen.

BMW lijkt al even het idee te hebben dat ze geen super- of hypercar nodig hebben in het gamma. Andere fabrikanten gebruiken zo’n halo car vaak om het stoffige imago van hun badge wat op te poetsen, in de hoop dat iets van de sportieve glans afstraalt op de huis-tuin-en-keuken modellen. Daar de gewone BMW’s de laatste decennia sowieso al bekend stonden om hun ‘sportiviteit’, was een opvolger van de M1 niet per se noodzakelijk.

Inmiddels maakt BMW echter de 2-serie Active Tourer en de 2-serie Gran Tourer. Daarnaast menen verschillende journo’s dat ook de klassieke sportieve toppers uit het gamma meer op comfort gericht zijn dan voorheen. Tenslotte verwatert ook de M-badge steeds verder. Waar M GmbH voorheen star vasthield aan achterwielaandrijving, hebben we nu al enige tijd de X5M en X6M. Binnenkort komen daar een X3M, X4M en vierwielaangedreven M5 bij. Alleen bij de 7-serie komt BMW de puristen nog tegemoet door geen M7 aan te bieden. Hoewel, ook bij de lange luxe slee prijkt er inmiddels wel een ‘emmetje’ op de M760Li Xdrive…

Kortom, nu BMW de klassieke merkwaardes verkwanselt in ruil voor snel geld, wordt het hoog tijd om net als de andere merken een supercar te bouwen om het imago op te vijzelen. Of ze moeten weer mee gaan doen aan de F1. Of misschien moeten ze allebei die dingen doen. Mercedes doet bijvoorbeeld ook beide en verkocht vorig jaar voor het eerst sinds het stenen tijdperk weer eens meer auto’s dan BMW.

Tekenaar Alex Imnadze helpt BMW via Facebook vast een eindje op weg, want hij tekende dit M1 Shark Concept. Het ontwerp lijkt enigszins op BMW’s eigen Vision NEXT 100 concept, maar dan hypercar-achtiger. De flank doet denken aan de Lancia Stratos Zero en ook de Nase lijkt op een moderne interpretatie van de BMW Nazca M12 van Italdesign.

De kans dat we iets van deze bolide terug gaan zien op ’s Heeren wegen is natuurlijk ontzettend klein. Het zou wel moeten gebeuren, maar de sportieve BMW-jongens werken naar verluidt momenteel hard aan een hetere versie van de i8 met een vierpitter onder de kap. Maar goed, als ze in Beieren nog even doorgaan met de bovengenoemde FWD-gebakjes, hebben ze uiteindelijk automatisch geen keuze meer.