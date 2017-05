Bosch het bokje wegens nieuw sjoemelschandaal?

Na Volkswagen Dieselgate is Bosch nu ook onderwerp van onderzoek in een ander mogelijk uitstootverhaal.

Ditmaal gaat het om Daimler, dat mogelijk uitstootwaarden heeft gemanipuleerd teneinde de dieselmotoren aan de geldende wet- en regelgeving te laten voldoen. Daimler is uiteraard het moederbedrijf van Mercedes-Benz, voor wie iets gemist heeft.

Bosch verzorgde de motormanagementsoftware bij Daimler en precies die software wordt nu onderzocht. In principe levert Bosch natuurlijk wat de klant wil hebben, maar het is de vraag of de toeleverancier hierbij ook actief heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van mogelijke sjoemelsoftware.

Het onderzoek is enkele weken geleden begonnen, Bosch wilde verder niet op de berichtgeving reageren. Wel is bekend dat Bosch in de Verenigde Staten ettelijke miljoenen schadevergoeding moest betalen naar aanleiding van de rol van het bedrijf in Volkswagen Dieselgate.