Bottas: alles op alles zetten om vanaf nu iedere wedstrijd te winnen

Terwijl Rosberg toegegeven heeft dat Hamilton meer talent heeft dan hij, draait Hamilton's nieuwe teamgenoot op volle toeren.

Dat overigens in tegenstelling tot de motor in zijn rug, die een toerenbegrenzer heeft. Enfin, na zijn overwinning in Sochi heeft VB77 er alle vertrouwen in dat hij vanaf nu in alle races mee kan doen om de overwinning. De Fin startte het jaar moeizaam. In de eerste twee races van het jaar werd hij zowel in de kwalificatie als in de race om de oren gereden door Hamilton. In Bahrein scoorde hij weliswaar zijn eerste pole, maar dat liep uit in een zo mogelijk nog grotere deceptie toen Hamilton véél harder ging in de race.

In Rusland bleek echter voor het eerst dat Bottas zijn teamgenoot ook pijn kan doen. Je zou bijna denken dat Hamilton een probleem met zijn auto gehad moet hebben, maar het team van Mercedes bracht onlangs naar buiten dat ze niks concreets gevonden hebben. Kennelijk is de W08 zo gevoelig voor de juiste afstelling, dat de plank ook maar een beetje misslaan op dit vlak direct resulteert in veel minder snelheid in de auto.

De Brit zal wat dat betreft blij zijn dat het team niet ingegaan is op zijn voorstel om minder data uit te wisselen tussen beide zijden van de garage. Nu heeft hij tenminste de kans om eens grondig te bestuderen waar Bottas precies de tijd pakte op hem.

Bottas zelf geeft tegen BBC Radio 5 overigens aan zich niet druk te maken om wat Hamilton doet:

“Ik moet gewoon blijven doen wat ik doe en me focussen op mijn eigen race. Het is mijn taak om zo snel mogelijk met de auto te rijden, ongeacht de situatie of mijn teamgenoot. Het doel is nu om elke race te winnen. Met de auto van dit jaar kan dat. Elke race weet ik dat er een kans bestaat om te winnen.”

Kortom, de koele Fin blaakt van het zelfvertrouwen. Helaas is ‘ie een beetje te duur om op te nemen in mijn eigen F1-team.