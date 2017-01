BREEK: het is over en uit voor Manor F1

Ze balanceerden al een tijdje op de rand van de afgrond. Vandaag zijn ze helaas alsnog naar beneden gevallen.

In de afgelopen maand werd het een kroniek van een aangekondigde dood. Reeds in onze voorspelling wat er zoal ging gebeuren in de F1 anno 2017, stipten we aan dat er wel eens een team van de grid zou kunnen verdwijnen. In dezelfde voorspelling gaven we overigens aan dat Bernie tot mensenheugenis de F1 zou leiden, maar dat terzijde.

Destijds leek het ons nog het meest voor de hand liggend dat Sauber in het stof zou bijten. Eigenlijk al sinds Giedogate was het duidelijk dat er geen geld meer zat in dat Zwitserse team. Tevens waren er regelmatig geruchten dat de werknemers van het team niet of te laat werden betaald.

De twee puntjes die Felipe Nasr voor de renstal haalde voor zijn eigen publiek in Brazilië lijken het team echter voorlopig gered te hebben. Goed nieuws zou je zeggen. Doch het spreekwoord ‘de een zijn brood is zijn ander zijn dood’ bleek weer eens letterlijk van toepassing te zijn op de kwestie. De miljoenen aan TV-rechten die Sauber ten deel vallen, werden namelijk weggegrist bij het team van Manor.

Al snel bleek dat het laatste team zeer grote moeite had om die klap op te vangen. Dat Nasr voor zijn heldendaad beloond werd doordat hij vervangen werd door Wehrlein was al een teken aan de wand. Waarom zou Wehrlein, protegé van Mercedes, die laterale stap maken naar een team dat met Ferrari-motoren rijdt? Enkele dagen later bleek waarom, toen Manor surseance van betaling aanvroeg.

Dat betekende echter nog niet het directe einde van het F1-team, want er werd nog naarstig gezocht naar nieuw geld. Om die zoektocht te faciliteren werd bij de FIA zelfs een aanvraag ingediend om het seizoen te mogen starten met de oude auto. Als het nog niet duidelijk genoeg was, bleek daaruit wel hoe nijpend de situatie was. Met de oude auto zou de renstal namelijk nooit kunnen voldoen aan de ‘107-procent regel’.

De BBC meldt dat het onvermijdelijke vandaag officieel is gebeurd. Het personeel is naar huis gestuurd en Manor kan zich voegen bij het lange lijstje teams dat de F1 niet overleefde. Toch betekent dit nog niet helemaal zeker dat er maar twintig auto’s op de grid zullen staan in Australië. Een derde partij kan nog altijd de boedel opkopen en een avontuur beginnen. De kans dat dat lukt is nu echter wel héél erg klein.