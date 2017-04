BREEK: Sergio Marchionne stopt als CEO van Fiat-Chrysler

Het zal toch niet waar zijn?

Nou, de Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) bericht van wel: in 2019 valt het CEO-doek voor Sergio. Daar ANSA het algemeen persbureau van Italië is, hebben we niet direct (veel) redenen om te twijfelen aan de claim. Het bericht komt wel als een schok donderslag bij heldere hemel.

Ome Serge bemoeide zich de afgelopen tijd namelijk nog publiekelijk met allerlei zaken die speelden rondom het Fiat-Chrysler concern (FCA). Zo wilde hij graag fuseren met zijn collega Mary Barra, de topvrouw van GM. Daarnaast bemoeide hij zich ook openlijk met het F1-team van Ferrari en zei hij dat er weer eens gewonnen moest worden door het rode team. Pardoes won Ferrari de eerste race van het jaar.

Bij Marry liep hij echter een blauwtje op, waarna ook Volkswagen aangaf geen vriendjes met hem te willen worden. Nee, het leven van een coltrui gaat niet over rozen. Marchionne zelf lijkt er namelijk heilig van overtuigd te zijn dat een fusie met een ander groot concern de beste manier vooruit is voor FCA. Dat is principe ook wel logisch: het feit dat Fiat onder leiding van Marchionne het destijds noodlijdende Chrysler overnam voor een appel en een ei, is waarschijnlijk de redding geweest voor het Italiaanse concern. Het leeft nu al wat jaartjes voornamelijk van de winst die de Amerikaanse tak maakt.

Of het falen van een fusie de reden is voor het aangekondigde vertrek in 2019 is onbekend. ANSA meldt slechts via FCA voorzitter John Elkann dat Marchionne op dat moment niet meer de CEO zal zijn van het bedrijf. Als de naam John Elkann je bekend voorkomt dan kan dat kloppen: hij is de grote broer van Lapo.

Marchionne zal volgens Jonh opgevolgd worden door iemand van binnen het concern. In de tussenliggende periode wordt de strategie van Sergio doorgezet. Ook na 2019 mag Marchionne bij de familie blijven, zij het niet meer als CEO van het hele concern. John voorziet voor hem echter nog wel een rol bij Ferrari, waar Sergio mag blijven ‘zolang hij zelf wil’.

Hoewel Serge dus nog even te gaan heeft om aan zijn legacy te werken bij het bedrijf, houdt dat ons natuurlijk niet tegen om grofweg de balans op te maken van zijn periode als leider van het concern. Je kan niet anders dan de man nageven dat hij op financieel vlak goede deals gesloten heeft voor de Italianen. Aan de andere kant kunnen we, kijkend naar de producten die er onder zijn leiding ontstonden niet onverdeeld positief zijn.

Naast de geslaagde Giulia, 4C en Stelvio, kwam Sergio namelijk onlangs grote beloften vaak vooral op de proppen met opgewarmde liflafjes en cynische badge-engineering. Je zou het bijvoorbeeld graag vergeten, maar er was ooit een Lancia Voyager. De Maserati Ghibli en Quattroporte zijn weliswaar mooi, maar dankzij hun Chrysler-basis ook niet helemaal wat we ervan gehoopt hadden.

Als je kijkt naar de gamma’s van de Italiaanse bread-and-butter merken is dat geen héél positief plaatje. Lancia is dood, Fiat verkoopt eigenlijk alleen nog 500-jes en Alfa heeft naast de Stelvio en Giulia nog steeds de stokoude MiTo en Giulietta in de aanbieding.

Voor degenen die het adagium ‘product is alles’ aanhangen, heeft Sergio het dus misschien niet zo goed gedaan. Vanaf de zijlijn oordelen is echter altijd makkelijk. Ga jij Sergio en zijn coltrui(en?) missen, of hoop je dat een nieuwe leider meer kan brengen? Laat het weten, in de comments.